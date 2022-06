Faltante de gasoil: continúan los cortes en la autopista a Buenos Aires y en varias rutas

La reunión no se llevó a cabo por la negativa de los representantes del sector a reunirse sin la presencia del titular de la cartera, Alexis Guerrera. Tras tomar esta decisión, los transportistas ratificaron la continuidad de las protestas “por tiempo indeterminado hasta que no se tomen las medidas necesarias”.

En ese marco, este miércoles por la noche continuaban los cortes en Villa Constitución de manera intermitente en la mano que va a Rosario, mientras que en San Nicolás estaba interrumpido el tránsito hacia Buenos Aires.

"No tenemos una tarifa de piso pero el gobierno dice que sí. No te dan combustible, te dan 150 litros y hoy necesitamos 600 ó 700 litros. Estamos viviendo una mentira que no tiene fin", dijo Jorge, un fletero que también manifestó: "En Buenos Aires no nos atendieron, (el ministro Sergio) Berni salió a amenazarnos para que saquemos los camiones. Tenemos que tomar cartas en el asunto, la gente trabajadora es la que saca un país adelante".

El corte en Villa Constitución comenzó a medianoche del martes, a la espera de la reunión que finalmente no se concretó. Este jueves "se van a adherir otros gremios también", aseguraron en el piquete.

En la provincia de Santa Fe, en la mañana de este miércoles se registraron serios problemas en la circulación por cortes de tránsito en los cruces de las rutas nacional 11 y provincial 91, en Villa La Ribera (corte total), ruta nacional A012 y provincial 18, en Piñero, (corte parcial) y en autopista a Buenos Aires a la altura de Villa Constitución (corte total).

En Buenos Aires, a las 6 se interrumpió el tránsito en la autopista a La Plata durante más de dos horas. Allí, dueños de camiones reclamaron por la falta de gasoil en distintas zonas del país y los sobreprecios que se registran en el precio del combustible.

“En las rutas los cortes van a seguir en todo el país”, sostuvo el representante de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Untra), Ariel Santa Coloma.

En Tucumán, la medida de fuerza que cumplía su segunda jornada provocó la interrupción de la zafra azucarera.