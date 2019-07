Falta de mérito para Freyre por la causa de los residuos

La Cámara Federal dictó la falta de mérito para el intendente de Venado Tuerto, José Luis Freyre, y otros mandatarios y ex intendentes a los que el juez federal Claudio Bonadío les había abierto un expediente por supuestas irregularidades en el manejo de los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMgirsu).

En rigor también, hubo además otros tres mandatarios de la provincia que fueron beneficiados con la falta de mérito por esa causa. Ellos son Fernando Emilio Almada de El Trébol, Guillermo Mario Cornaglia, de Bouquet, y Mónica Alejandra Stumpo, de Serodino.

En su fallo, la Cámara Federal además confirmó los procesamientos de 47 intendentes y ex intendentes de la provincia de Buenos Aires y de distintas ciudades del país. Cuatro intendentes y ex jefes comunales de la provincia de Santa Fe quedaron involucrados en el procesamiento que emitió la Cámara Federal porteña por supuesto fraude contras la administración pública, a través de un programa de gestión de residuos urbanos (Pmgirsu), informaron fuentes judiciales. Se trata de Juan Carlos Bacalini (ex intendente de Casilda), José Antonio López (Pavón), Héctor Carlos Godoy (Pavón) y Gustavo Deheza (ex intendente de Rufino y actual concejal).

En febrero pasado, Bonadío procesó a 92 intendentes y dijo que cada uno "con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, en una suma aproximada de 604.529.670 pesos, maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales".

Los acusados apelaron y ayer la Sala I de la Cámara Federal revisó la situación de cada uno y confirmó el procesamiento para 44 de los intendentes como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que para otros 42 se dictó la falta de mérito, entre ellos Freyre. A otros tres les quedó firme el procesamiento directamente porque no se presentaron a tiempo a la audiencia de apelación.

En una de las fojas del dictamen de la Cámara, se hace referencia a la Intendencia de Venado Tuerto, advirtiendo en el análisis que "del a quo (desde el cual) no da cuenta de un engaño orientado a la producción de un daño sino del hecho de que su intendente, José Luis Freyre, meramente habría alterado el orden de cumplimiento de las etapas del proyecto".

En este marco, tal la defensa hecha en su momento, la Cámara concluye que el dinero fue invertido en la planta de tratamiento de residuos. El próximo paso es el sobreseimiento definitivo.

Gastos justificados

En febrero, al conocerse su procesamiento, Freyre dijo sentir "mucha decepción, bronca y dolor porque se trata de un procesamiento general, como que nadie pudo justificar (los gastos). Nosotros fuimos, justificamos, llevamos papelería. Todos tuvieron que ir a explicar por qué no hicieron o no pudieron terminar la planta. Nosotros claramente la hicimos, la rendimos, llamamos a licitación, con concurso de precios, con la aprobación del Concejo en su momento. Fue todo absolutamente transparente".

En este marco, Freyre había evaluado que "la sensación que a uno le queda es que Bonadío tenía esta cosa entre manos con 92 intendentes y dijo «procésenlos a todos»". Nos siguen planteando lo mismo que antes, cuando claramente está demostrado que la planta está construida".