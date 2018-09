Facundo Manes y Leonardo Ponzio exponen en Las Rosas

Hoy, a las 11, en las instalaciones del Club Atlético Williams Kemmis, de la localidad de Las Rosas, se realizará un encuentro del cual participarán el reconocido neurólogo y neurocientífico Facundo Manes y el futbolista del club River Plate Leonardo Ponzio quien nació y creció deportivamente en las filas del club rosense.

En la oportunidad, se realizará una charla donde ambos dialogarán acerca de los nuevos desafíos que propone "El cerebro del futuro".

Se dijo que la propuesta apunta a trabajar para que todos los jóvenes desarrollen su capacidad intelectual y que puedan competir en un mundo basado en las ideas y el conocimiento.

El ingreso al encuentro será a partir de las 9.30 y como único requisito para quienes quieran asistir se solicitó un alimento no perecedero.

Esta charla es organizada gracias a la amistad que existe entre Ponzio y Manes, teniendo como único objetivo convocar a toda la sociedad rosense y de la zona a interactuar con los dos.

"Hoy la riqueza de un país no está en los recursos naturales, ni en un veranito económico, sino en invertir en el cerebro de su gente", dijo Manes, y asimismo reconoció: "Mi historia está signada, en gran medida, por las oportunidades que la educación pública de mi país me dio. Para mí la educación no es un cliché". Por su parte Ponzio reflexionó: "Mi ejemplo era mi viejo trabajando, no mi viejo esperándome en la tribuna para ver si llegaba a primera".