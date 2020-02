Ex candidata de Funes se negó al test de alcoholemia y le retuvieron el auto

Una ex candidata a concejala de Funes fue protagonista de un escándalo cuando se negó a someterse a un exámen de alcoholemia durante un operativo nocturno, realizado por agentes de Control Urbano y efectivos policiales, que se desplegó a partir de una denuncia. La noticia fue confirmada por el secretario de ese organismo del municipio de Funes, quien aseguró que María Laura Spagnoli, fue detenida cuando circulaba al mando de un automóvil y, a juzgar por su comportamiento, evidenciaba signos de haber ingerido alcohol. La acusada, a quien le remitieron el auto al corralón, brindó ayer su versión de lo acontecido: aseguró que "todo estaba armado", que "es una absoluta mentira" y que hará la denuncia penal correspondiente para que se investigue lo ocurrido y se aclare la situación.

En su descargo, la mujer había dicho que pidió que le hicieran el test de alcoholemia, pero los agentes no tenían los elementos para realizarlo. En ese sentido, el secretario de Control Urbano, Eduardo Aucar dijo que "se negó a hacer el control de alcoholemia. Está en el acta. No es correcto que no teníamos los elementos. Constantemente remitimos autos de conductores a quienes se le detecta alcohol y además tenemos los alcoholímetros habilitados, con los permisos correspondientes, en condiciones y disponibles durante todo el día".

En un video que trascendió y se difundió en redes y medios periodísticos, se puede observar que la mujer involucrada y una amiga iniciaron un cruce de palabras con los agentes del operativo. "Se quiere hacer el control señora, por favor", preguntó un agente y recibió un "no" por clara respuesta. Luego continuó: "Bueno está bien, listo flaco. Hacé lo que quieras, es tu mambo" dijo exaltada la acompañante de la mujer demorada quien, cigarrillo en mano, se sentó en el cordón de la vereda junto a Spagnoli. Esta última mencionó con voz arrastrada "soy amiga de Roly" y su compañera redobló: "Es amante del intendente de Funes", Roly Santacroce. En ese punto del video, que tiene una duración de poco más de dos minutos, Spagnoli dijo entonces que "ella —por la acompañante— es sobrina del gobernador Omar Perotti".

Sobre ello, Aucar fue contundente: "En el comienzo de la gestión el intendente nos aclaró que acá no hay ninguna persona que pueda tener influencia para dejar sin efecto un procedimiento. Si es un familiar suyo también va a tener sanción. Lo que hacemos es poner al intendente en conocimiento de cualquier situación que ocurre, de cualquier área. Sobre este caso, dijo que el procedimiento fue correcto".

Multa máxima

El vehículo, un Volkswagen Fox, finalmente fue remitido a la comisaría 23ª de Funes y la multa la determinará el juez de Faltas en los próximos días. En este caso, si se vale de lo que consta en el acta realizada por los agentes de Control Urbano, la negativa a realizar el test por parte de la conductora podría dejarla expuesta a la multa máxima prevista para estos casos.

Desde la repartición municipal aseguraron que "es habitual que este tipo de procedimientos se realice junto a la policía por una cuestión de colaboración y seguridad en su ejecución". En este caso participaron dos agentes de tránsito que interceptaron al vehículo en moto y luego llegaron dos móviles policiales. "Los agentes actuaron muy bien y en todo momento intentaron tranquilizar a las mujeres para hacerlas recapacitar y que revean su actitud", señalaron.

El descargo

Durante la tarde de ayer, Spagnoli se defendió en un reportaje publicado en el portal Funes Hoy, en el que sostuvo que "estaba todo armado. Yo iba a comprar cigarrillos con mi amiga a un quiosco de la ruta cuando aparecieron cinco patrulleros, dos motos y alrededor de 10 o 15 agentes. Me dijeron que yo venía manejando ebria".

"Les pregunté cómo saben que vengo manejando ebria. Me respondieron 'porque venís haciendo zigzag, porque en realidad hay una denuncia de que venís haciendo zig zag'. A todo esto habían pasado dos cuadras y media desde Arlequín hasta la vía. Pedí que me hicieran el test de alcoholemia y me dijeron que no tenían con qué hacerlo. Y agregué que no me estaban siquiera pidiendo la documentación", dijo Spagnoli.

En su defensa contó que en ese momento "mi amiga entró en una ataque de nervios, porque empezaron a caer policías y más policías como si fuéramos narcotraficantes. Unos 10 o 15 policías a quienes les ofrecí que revisen el auto, les di los papeles, que nadie tomó. No me pidieron el documento ni el carnet de conducir. Me llevaron el auto".

"Mi amiga estaba muy nerviosa, fue una situación muy desagradable, traté de calmarla, porque entró en un ataque de pánico y se preguntaba a los gritos: 'Por qué no nos hacen el test de alcoholemia. Venimos de comprar cigarrillos estamos en un asado'. Volví a repetir pidiendo que me hagan el test, me dijeron que no tenían cómo hacerlo", recordó.

La ex candidata sostuvo que en ese momento reclamó a los policías: "Me estás acusando de algo que no hice, no sabés si estoy o no ebria. Tengo todos los documentos del auto, solo me falta la cédula verde porque la perdí, pero tengo un permiso de manejo (cédula azul) a nombre de mi papá que sirve, la gestora me está haciendo la tarjeta verde y todos me conocen en Funes. Parte de quienes me incautaron el auto es gente que me conoce, y me dijeron que había habido una denuncia".

"Esto me perjudica, soy madre de cuatro hijos y en mi casa enseño que no se sale borracho. Me puede perjudicar en mi trabajo también. Voy a averiguar quién hizo la denuncia e iniciar acciones judiciales hasta descubrir quién me hizo esta cama", se indignó y agregó: "Quiero que me den el test y un careo con la persona que me hizo el acta, voy por todo ahora. Voy a hacer una denuncia penal, porque realmente difamaron mi imagen y tengo que dar el ejemplo porque soy mamá de cuatro hijos. Todo fue una absoluta mentira".