Estudiantes de Carmen administrarán la pileta pública

Alumnos que este año cursarán el quinto año de la escuela secundaria de la localidad de Carmen serán los encargados, junto a la comuna, de la puesta en punto y funcionamiento durante toda esta temporada estival de la pileta pública del pueblo. Con lo recaudado por el servicio de bufete, los chicos pagarán parte de su viaje de estudios.





La comuna de Carmen volvió a poner en marcha durante este verano uno de los predios y natatorios más bonitos de la región. El espacio es comunal, y año tras año incorpora nuevos servicios y comodidades, a partir de la combinación del esfuerzo del Estado local, instituciones y vecinos. Junto a la comuna, también son protagonistas de este proceso los alumnos de 5º año de la Eesopi 8.092.

"La pileta es muy valorada en la región y convoca a gran cantidad de gente. Fue construida hace varios años y necesitaba una puesta a punto en algunos sectores. "La comuna realizó "una importante inversión en los baños, forestación, arreglos en los quinchos y las máquinas", aseguró el mandatario justicialista Walter Czelada.

La reapertura de la pileta para esa localidad es una fiesta. Y los chicos de la escuela secundaria no quisieron quedarse fuera. Ellos son una parte importante de esta historia ya que "los chicos de quinto trabajan el bufete para recaudar fondos para su viaje de estudios. Me llena de orgullo contar con una juventud tan macanuda como la que tenemos en Carmen, que no duda en sumarse a lo positivo, de involucrarse, trabajar por lo mejor para nuestra comunidad", destacó Czelada.

Inversión

La comuna de Carmen invirtió una fuerte suma en el cuidado de las instalaciones para que los habitantes puedan tener un espacio para pasar un bueno momento durante el verano. Hay disponibles parrilleros y grandes zonas verdes para que disfrutar en familia. "Queremos que todos puedan venir a la pileta, acá se realizan distintas actividades a cargo de profesiones y también tenemos la colonia gratuita, porque apuntamos a que también aquellos que están en una situación de vulnerabilidad puedan disfrutarla", comentó el mandatario.

El año pasado se habían restaurado los asadores y las mesadas para el buffet. Actualmente se está preparando el techado, al igual que la remodelación del portón de ingreso, que se complementará con la construcción de cordón cuneta en toda esa zona del predio. "Se hacen tantas obras que no podemos llegar a todo de un golpe, pero lo tenemos todo proyectado y vamos avanzando hacia nuestros objetivos", concluyó Czelada.