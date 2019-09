Estévez: "Hace 15 años que nos prometen la autopista en la 33"

in situ. El candidato por Consenso Federal (centro) cargó contra kirchneristas y macristas.

in situ. El candidato por Consenso Federal (centro) cargó contra kirchneristas y macristas.

El candidato a diputado nacional por Consenso Federal, Enrique Estévez, mostró su preocupación ante el desmantelamiento del obrador de la empresa que debía iniciar los trabajos para convertir en autopista la ruta nacional Nº 33 por la falta de fondos por parte del gobierno nacional. "Hace 15 años que tanto el kirchnerismo como el macrismo nos vienen prometiendo convertir en Autopista la Ruta Nacional 33, ¿hasta cuándo vamos a dejar que sigan jugando con las necesidades de los santafesinos?", se preguntó Estévez.

En estos días, la empresa adjudicataria para comenzar la obra de la Autopista Rosario-Rufino levantó el obrador y se llevó las máquinas pesadas con las cuales debía empezar los primeros 18 kilómetros de la obra. "La Ruta Nacional 33 es de vital importancia para el país, para la producción, para llevar a los puertos de Rosario los granos que después se exportan y son una fuente importantísima de divisas. Y hoy presenta un estado de abandono como pocas veces se ha visto", señaló Estévez.

"Este es un capítulo más de una saga de promesas incumplidas. Se anunció en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner, no cumplió; después pasó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y tampoco. Y ahora con Mauricio Macri la obra está licitada, los fondos iniciales están contemplados para comenzar los trabajos pero Vialidad Nacional no los desembolsa", detalló el dirigente socialista.

"Entre todo este tironeo político está la gente, que sigue transitando por una ruta peligrosa, cargada de camiones en época de cosecha, en pésimo estado, una ruta colapsada que sigue sumando víctimas fatales", se lamentó Estévez.

"Mientras que a Santa Fe le niegan lo fundamental, millones y millones de pesos en obras siguen llegando para la provincia de Buenos Aires y a Capital Federal. Al gobierno centralista de Cambiemos le importa más que los porteños no pierdan tiempo cruzando la ciudad de Buenos Aires, dándole prioridad al Paseo del Bajo, que la ruta por donde sale la producción que alimenta de divisas a este país. La falta de federalismo es preocupante", cuestionó el referente socialista.

Y a renglón setuido, contó: "La provincia de Santa Fe hace un aporte importantísimo a las arcas nacionales de 90 mil millones de pesos anuales solamente en concepto de retenciones a las exportaciones, que en gran parte se canalizan por la ruta nacional Nº 33 y los puertos de Rosario y la región. Y no vuelve nada a la provincia, lo único que vuelven son promesas", manifestó Enrique Estévez, y le pidió a toda la dirigencia política santafesina que "se ponga la camiseta de la provincia, que no permanezca en silencio cuando a Santa Fe la discriminan, que no acaten sin chistar lo que les mandan sus patrones porteños".

El abandono de la obra se dio luego de la realización de las elecciones primarias. Al respecto, el candidato de Consenso Federal reflexionó: "Las elecciones primarias demostraron que la polarización terminó. Los votos de Macri fueron su techo, y su fracaso económico es cada vez más evidente. El único que le puede ganar a Alberto Fernández en un balotaje es Roberto Lavagna, una persona honesta que ya sacó a una vez a la Argentina de la crisis".