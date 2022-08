Estafa en Casilda: hackearon la cuenta bancaria en dólares de una mujer y se la vaciaron

Si bien el episodio ocurrió a mediados de este mes, recién trascendió en los últimos días cuando la víctima decidió hacerlo público para alertar a la comunidad y evitar que "a nadie más le pase lo mismo".

Así lo manifestó a La Capital, Norma Morelli, tras atravesar la angustiaste experiencia de que le hayan saqueado su cuenta en pocas horas mientras se encontraba con su familia en Mendoza disfrutando del último feriado largo de agosto que terminó convirtiéndose en una pesadilla inesperada.

La odisea comenzó cuando intentó ingresar a su cuenta por medio del home banking, pero no pudo hacerlo ya que la clave introducida figuraba como incorrecta, lo que le resultó "extraño porque habitualmente la cambio para evitar fraudes", explicó.

Ante esa situación, la mujer fue hasta un cajero automático y tampoco logró su objetivo hasta que finalmente pudo entrar a través de la cuenta online de su esposo que tiene vinculada a la suya. Fue allí cuando detectó que se habían apropiado de sus ahorros en moneda estadounidense a través de una serie de "movimientos extraños" de los que aún no encuentra explicación.

"Al descubrir que se habían metido y vaciado la cuenta, llamamos a la sucursal Casilda del Nuevo Banco de Santa Fe, pero el gerente nos dijo que no podía hacer nada". "Y si bien _añadió_ recurrimos a la línea telefónica 0-800 para bloquear la cuenta, ya no había más fondos".

En esa misma línea, aseguró que imprimió "el registro de cada unos los movimientos fraudulentos, que son más de 20, y cuando volvimos a Casilda realizamos la denuncia penal con la esperanza de que la Justicia llegue a buen puerto".

Norma, quien es docente, no ocultó su malestar con el banco al sostener que "resulta increíble que no haya podido detentar tantos movimientos a cuentas totalmente inusuales" y detalló "vendieron dólares, adhirieron nuevos destinatarios para realizar transferencias, realizaron órdenes de extracción en cajeros automáticos y hasta sacaron un crédito a mi nombre, entre otras maniobras que la entidad bancaria no pudo advertir porque evidentemente no cuenta con un sistema de control eficiente para minimizar riesgos".

La víctima, además señaló que "sumado a la estafa bancaria también me cambiaron la titularidad de la línea telefónica del celular y ya puse en manos de la justicia quien hizo eso y a nombre de quien está registrada, por lo que están rastreando los pasos que se hicieron".

"No solo me siento afectada _amplió_ porque no hubo controles desde el banco para advertir los movimientos que se hicieron en mi cuenta, sino que también sufrí el cambio de identidad en mi línea telefónica, lo cual se hizo a través de la empresa Personal sin autorización mía”.

"Lo que me sucedió es un hecho extraño y grave que merece una respuesta rápida. Quiero que a nadie más le suceda algo así y por eso es que decidí hacerlo público además de denunciarlo ante la Justicia, como corresponde".