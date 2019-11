"Esperamos una respuesta porque San Lorenzo sólo nos dio injusticias"

"Buscamos la Justicia en estos tribunales de Rosario, porque en San Lorenzo lo único que encontramos fue injusticia, e injusticia a propósito". Con estas palabras, Alberto, el padre de Paula Perassi, se refirió a la mala investigación sobre la desaparición de su hija, que dejó su casa el 18 de septiembre de 2011 y no volvió nunca más.

Alberto Perassi fue el único orador de la marcha de las antorchas que se desarrolló ayer en Rosario, en respuesta a una convocatoria multisectorial para exigir justicia en este caso, cuando faltan pocos días para que el Tribunal de Alzada integrado por los jueces Gustavo Salvador, Javier Beltramone y Carolina Hernández se expida sobre el pedido de apelación presentado por la Fiscalía y los abogados de la familia de la víctima para revocar la sentencia de primera instancia que otorgó la libertad a los nueve imputados, cuatro civiles y cinco policías.

"No sé qué va a pasar, dijeron que iban a tomarse 20 días hábiles para decidir (que se cumplirían el 10 de noviembre), pero la verdad es que si se demoran, me harán ilusionar que lo hacen porque están estudiando bien los 41 cuerpos de la causa. Esto es algo que compromete a la Justicia como institución, que ahora tiene que dar una respuesta. ¿No fueron estos señores los que la mataron? Bien, entonces ¿Quiénes fueron? Dicen que se equivocó el juez, que se equivocó la policía, pero no pueden seguir haciéndose los distraídos, porque todos se equivocaron para el lado de los criminales, no de la verdad y de esta familia que está esperando respuestas concretas", le dijo a LaCapital.

La marcha partió de la plaza San Martín con el acompañamiento de distintas organizaciones políticas y sociales, la Asociación de Trabajadores del Estado, los partidos de los Trabajadores Socialistas y Ciudad Futura, el Frente de Géneros, la CCC, Iniciativa Popular y Movimiento Evita.

Todas las organizaciones blandían sus banderas y mostraban sus pancartas, como la de la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres. Un grupo de chicas portaba carteles más improvisados que, entre otras consignas, rezaban "Clamamos por Paula Perassi", "Basta de femicidios", "Ni una menos, vivas nos queremos".

La marcha estuvo encabezada por Alberto Perassi, a quien acompañaron, entre otros, las concejales Norma López (justicialista), Caren Tepp y Jesica Pellegrini (de Ciudad Futura) y Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular. En los tribunales esperaba Alicia Ostri, mamá de Paula, que por problemas de salud no se puede desplazar tantas cuadras.

La columna, de casi una cuadra, se desplazó por Santa Fe hasta Oroño, y por el bulevar hasta Pellegrini, para confluir en el edificio de los Tribunales provinciales. A los costados se desplegaban las antorchas, muchas de ellas improvisadas con palos y latas de conserva, y hasta con botellas cortadas en las que encendían velas. No faltó el tradicional grito de "Paula Perassi presente, ahora y siempre", y los manifestantes, en su gran mayoría mujeres, entonaban: "Nos falta Paula, a ver si nos entendemos, porque hace casi ocho años que la desaparecieron; por eso venimos todas a gritar, y a Paula Perassi a reivindicar; orgullo y memoria, justicia y verdad, por decimos, acá nunca más". O con la melodía de Fito Páez, la más combativa "Y dale alegría a mi corazón, la sangre de las mujeres se reveló; ya vas a ver, las pibas que vos mataste van a volver; y sí, mujer, la lucha va a ser de todas o no va a ser".

Allí estaban los colectivos #SinPaulaPerassiNoHayNuncaMás, la Multisectorial Justicia por Paula Perassi, Articulación Feminista y el Movimiento de Mujeres local del que forma parte la CTA Autónoma, que llamaron a sumarse, movilizar y "plagar las redes sociales con este pedido de justicia".

El único orador fue Alberto, quien pidió que "no aflojemos nunca". Como lo hiciera en otras ocasiones, el padre de Paula cargó contra "la Justicia, la policía y el poder político" de su ciudad, "las tres patas que hicieron esto posible".

Alberto espera que "la Justicia de Rosario rompa el pacto de silencio. Dicen que la justicia de San Lorenzo se equivocó. No se equivocaron, colaboraron para llegar a esto. ¿Cuánto tiempo les llevó saber que hay una desaparecida en San Lorenzo? Tuvieron años para hacerle un jury de enjuiciamiento a un juez y no lo hicieron. Todo esto viene de allá, de San Lorenzo, porque allá todo fue injusticia, e injusticia a propósito", remató.

Tenaz. Alicia Ostri, la mamá de Paula, también participó de la marcha.