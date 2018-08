"Es falso, no se condice con nuestros registros"

El jefe comunal de Maciel, Pedro Tobozo, salió al cruce del informe presentado por los profesionales provinciales, al que calificó de "falso en un 99 por ciento". El funcionario aclaró que los miembros de la comisión que no participan de las reuniones no lo hacen por propia voluntad. "Dicen que no los dejamos entrar, cuando las invitaciones están cursadas y, tanto eso como la no comparescencia, están constadas por escribano público", acusó.

Entre otras consideraciones, Tobozo afirmó que "lo que se hizo no fue una auditoría contable, sino un mero pedido de información. Vinieron dos veces, pidieron el libro de actas y algunos balances, y los resultados no se condicen con lo que está asentado en nuestros libros". Y mencionó que "en el informe invocan días y horarios de reuniones que no son las establecidas por la comisión".

"La comuna funciona"

Para el mandatario, una intervención sólo es posible si la administración está en un "parate total", siendo que "Maciel está brindando los servicios, la comuna está ordenada y se abonan los salarios en tiempo y forma". Y volvió sobre el tema de la ausencia de algunos miembros comunales. "Pongamos que Severo no lo haga por una disposición judicial que le prohibió el acercamiento a la vicepresidenta comunal, ¿y el resto? La provincia dice que nos tenemos que juntar, y eso es lo que estamos diciendo nosotros, siendo que por ley, quien pasa dos meses sin presentarse a las reuniones queda expulsado".

Las consideraciones del jefe comunal no cayeron bien en la dependencia provincial, donde Torres respaldó la acción de los funcionarios y afirmó que "la doctora Mustafá es una de las mayores especialistas en la legislación sobre municipios y comunas". El informe podría llegar en breve a la Justicia.