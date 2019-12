Entregaron licencias de remises en Villa G. Gálvez

El intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, presidió el acto que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura para hacer entrega de la segunda tanda de licencias de remises, un total de 34, que completan así las 214 otorgadas hasta el momento.

"Esta es la quinta entrega de licencias de remises. Hoy tuvimos la oportunidad de otorgárselas a 34 remiseros y remiseras, alcanzando las 214 en lo que va del año. Con estas, hay casi 380 chapas circulando en la ciudad", manifestó y abundó: "Esto es muy importante porque desde el inicio de la gestión comenzamos a trabajar en el reordenamiento del sistema público de remises en la ciudad, diálogando permanente con titulares de agencias, de vehículos, con choferes, con concejales, con el área de Inspección General para lograr esto".

A su vez, aclaró que "hay otros 120 trámites iniciados que en poco tiempo culminarán y sería muy importante que los finalicen porque a partir del año que viene se realizarán operativos de control. Aquellos que no presenten las habilitaciones serán multados; están dadas todas las condiciones para legalizar el servicio y por eso es importante que todos estén dentro de la ley".

El nuevo sistema tiene varios aspectos positivos ya que ordena y transparenta el esquema, genera fuentes laborales, protege el trabajo local y brinda mejores condiciones para los usuarios.

En referencia a las nuevas licencias, Luis, remisero adjudicatario de las nuevas resoluciones, destacó que "esto es trabajar legal y tranquilos, podremos ir a Rosario y no nos sacarán el coche porque circulamos de forma regular, es esencial para nuestro trabajo. Estamos agradecidos por esta oportunidad", contó. Luego explicó que "hace dos años que soy remisero, siempre trabajé de manera irregular con miedo de que me lleven el auto al corralón; ahora me siento protegido".

Del acto participaron Esteban Lenci, secretario de Gobierno; Raúl Domínguez, subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana; Facundo Arribas, coordinador de Tránsito y Monitoreo; Victoria Culasso, coordinadora de Cultura, entre otras autoridades.