Entregaron fondos del Programa de Fortalecimiento a instituciones del departamento San Lorenzo

En ese sentido, agradeció a los integrantes de las diversas instituciones que reciben los aportes del PFI. “Dan lo más preciado que tienen, el tiempo, el único bien no renovable”, afirmó. Para luego reafirmar la importancia del Programa de Fortalecimiento: “Muchas veces se critica qué hacemos con estos fondos. Y la respuesta que doy es sencilla: si quieren saber qué hacemos con los fondos lléguense hasta las instituciones y seguramente si tienen un poco de amor propio, de corazón y de dignidad, en lugar de preguntar qué hacen van a colaborar. Porque van a ver cómo multiplican, con el esfuerzo personal, los recursos que el Estado les da. Esto no es para nadie en particular, esto es para el bien común en general”.

Finalmente, Traferri destacó la labor realizada por el intendente de la localidad de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli, y evaluó que “hay que tener mucha vocación de servicio para no bajar los brazos ante situaciones siempre difíciles” Al respecto, exhortó: “Más que nunca hay que intentar saltar esa famosa grieta que más de una vez nos han planteado la propia dirigencia política y avanzar en las soluciones que la sociedad no demandan y nosotros le debemos”.

Por su parte, Cominelli reivindicó también la actividad de las instituciones intermedias. “Este Programa de Fortalecimiento Institucional es una gran vía de ayuda, que nos recuerda lo importante que es la actividad de todas las instituciones intermedias de cualquier comunidad”, señaló.

En la entrega llevada a cabo en Timbúes, el presidente comunal de esa localidad, Amaro González, además de brindar su respaldo a las instituciones presentes, aprovechó la ocasión para agradecer a Traferri las gestiones que encabezó para que se pudiera concretar una escuela técnica en ese pueblo. “Los empresarios nos decían que no había jóvenes formados para algunos trabajos. Por la pandemia todo se atrasó, pero gracias a la nueva escuela vamos a tener la posibilidad de dar una mejor formación a nuestros jóvenes”, destacó González.