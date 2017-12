Puntualmente a las 9 de ayer, los trabajadores de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (FMFLB) abrieron el portón principal de la planta y junto a compañeros que los esperaban y en una extensa caravana de vehículos, numerosos operarios y militantes avanzaron hacia el centro de San Lorenzo para hacer visible el conflicto desatado por el gobierno nacional al despedir a 35 trabajadores de ese establecimiento y reclamar su inmediata reincorporación.

La concentración, que reunió a unas 500 personas y fue impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que lidera Raúl Daz, tuvo lugar en la esquina de los bancos sanlorencina y durante dos horas expresaron su solidaridad con los trabajadores estatales los representantes de la CGT San Lorenzo que lidera el municipal Edgardo Quiroga; del Sindicato de Aceiteros, Sindicato de Prensa de Rosario (SPR), el Sindicato Químico, de Amsafé Provincial y de Rosario. También adhirieron los legisladores Carlos del Frade y Mercedes Meier, y ediles de Rosario, San Lorenzo y Beltrán, partidos políticos y comisiones fabriles como la de General Motors.

La fila de autos y motos que se extendió varios kilómetros por la ruta 11 marchó en medio de bocinazos, pirotecnia, música, batucadas y volanteadas, y el agitar de banderas de la Asociación de Trabajadores del Estado, el sindicato de los obreros de la FMFLB.

"No hay nada que justifique los despidos de los 35 compañeros. El presidente que tenemos quiere achicar lo más posible el costo laboral y aumentar los dígitos de los indicadores de desocupación. El principal motivo que tiene es que los trabajadores se lleven menos y que los empresarios se lleven más ganancias y lamentablemente arrancan ajustando por los trabajadores, los que menos tienen, por los jubilados, En mi caso tengo que ser fuerte y no me sirve de nada quedarme en mi casa, por eso estamos aquí en la marcha no sólo por mi, sino porque en el futuro para febrero se esperan 50 despidos más", expresó ayer Nicolás Vivas, uno de los despedidos contratados más jóvenes, acompañado por su pequeña hija, para explicar lo que ocurre en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán.

El dirigente de ATE Raúl Daz, explicó en diálogo con LaCapital que los 35 trabajadores despedidos son contratados en blanco, es decir encuadrados en el "articulo 9" del anexo de la ley 25.164 y en el decreto 2345/08 que contempla a trabajadores precarizados que no tienen estabilidad laboral, aunque en algunos casos sí varios beneficios equivalentes a los de la planta permanente.

Propuesta de paro

El dirigente de ATE adelantó ayer que durante la tarde se llevaría a cabo otro plenario frente a la fábrica con la participación de diversas dirigencias gremiales de la región, en el que posiblemente se avance en analizar un paro general en la zona y otras medidas. También anunció Daz que, posiblemente, el viernes próximo los sindicalistas sostendrían una reunión aún no confirmada en la Legislatura santafesina con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti.

Daz, que propone "para el próximo 4 de enero un paro nacional", consideró que la Nación esconde las estadísticas sobre lo que realmente sucede. "La titular de la Encuesta Permanente de Hogares renunció porque la desocupación en las provincias del Norte iba en aumento y le exigieron que no ponga como dato estadístico la duplicación de la pobreza".

Una foto difundida luego del fatídico jueves 21, al conocerse los despidos, muestra a una mujer llorando sobre el pecho de otro trabajador. Ella se llama Anabella, y aunque no integra la temible lista, señaló: "Fue una situación muy dolorosa y muy triste, porque se trata de compañeros con muchos años de trabajo mediante contrato que son echados sin indemnización. Soy de Beltrán y la gente sufre el problema y nos apoya", declaró.

Hubo discursos de Pablo Torres, de Fabrica Militar; Edgardo Quiroga, de la CGT San Lorenzo; Victorio Paulón, de la CTA nacional; Gustavo Martínez, de ATE Rosario; Gustavo Conti, del SPR; y de dirigentes de Aceiteros y de Amsafé.