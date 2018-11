El gobernador Miguel Lifschitz, junto a los ministros de Economía, Gonzalo Saglione, y de Infraestructura y Transporte, José Garibay, participaron ayer del acto de apertura de ofertas para la construcción de la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario.

La obra permitirá un mejoramiento integral del abastecimiento de agua potable a la ciudad de Rosario y, además, reforzará a todo el Gran Rosario, incluyendo Ricardone, Timbúes, Puerto San Martín, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Ibarlucea, Funes, Villa Gobernador Gálvez, Roldán y Pérez.

La licitación contempla un plazo de ejecución de obras de 24 meses, con un monto de presupuesto oficial de 1.785.781.248 de pesos.

Ampliación y acueducto

"Esta obra es un desafío técnico y una gran trabajo de ingeniería que implica la ampliación de la planta potabilizadora con un nuevo módulo en Granadero Baigorria y un acueducto que va paralelo a la avenida Circunvalación hasta Provincias Unidas y reforzará todo el sistema de provisión para Rosario. Así, mejorará prácticamente en su totalidad la situación de los barrios que tienen dificultades e incluso mejorará hacia el sur la provisión a Villa Gobernador Gálvez y, por otro lado, permitirá la conexión a ciudades como Pérez, Ibarlucea y Roldán que hoy tienen serias dificultades. Además, abastecerá con el agua suficiente al acueducto San Lorenzo, actualmente en marcha, que llega hasta dicha ciudad y permite mejorar toda la provisión al cordón", indicó el gobernador Lifschitz.

"Todas estas obras son parte de un plan de acueductos que está llevando adelante la provincia de Santa Fe y que es realmente impresionante por su magnitud y por la cantidad de familias que van a ser beneficiadas en todo el territorio provincial. Esta obra, además, tiene un modo particular de contratación porque no es una licitación clásica sino que también incorpora un componente de financiación de parte de las empresas para acomodar la inversión de manera adecuada al presupuesto de la provincia de Santa Fe y que podamos empezarla de inmediato. En momentos en que no solo necesitamos agua sino que también necesitamos puestos de trabajo, esta modalidad viene a cumplir con los dos objetivos", concluyó.

En tanto, el ministro Saglione expresó que "la apertura de sobres pone de manifiesto la complejidad que supone no solamente la ejecución sino la propia cotización de la obra que incluye también una propuesta de financiamiento por parte de los empresas que participan. Es un mecanismo del cual esperamos resultados positivos y que podemos asumir porque Santa Fe tiene una solvencia fiscal que no es nueva, pero que además nos caracteriza en relación a lo que ocurre con las demás provincias del país".

Los oferentes

Al llamado a licitación se presentaron cinco oferentes: CSCEC Ltda.- Pecam SA; Ludwig Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GMBH & CO; Riva SAIICFA-Proyección Electroluz SRL-CN SAPAG SA, CCF, II y E. UT; Obring SA - Werk Constructora SRL-Acueducto Gran Rosario UT, y Goetze Lobato Engenharia SA.

De la actividad, realizada en la sede de gobierno de Rosario, participaron también, el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri; el intendente de Pérez, Pablo Corsalini; el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario, Raúl Alvarez, y el presidente del directorio de Aguas Santafesinas SA, Sebastián Bonet, entre otras autoridades provinciales y municipales.