En Venado Tuerto también aumentó la ayuda oficial

La subsecretaria de Políticas Sociosanitarias Integrales del municipio de Venado Tuerto, Silvia Ugolini, desmintió que el joven fallecido semanas atrás en una estación de servicios del centro de la ciudad haya sido como consecuencia del frío y la falta de atención pública sino que tenía problemas de base de hace mucho tiempo. No obstante reconoció que la crisis económica que atraviesa el país en los últimos años derivó en un notorio incremento de la asistencia social en la otrora Esmeralda del Sur.

Días atrás tomó estado público el caso de un hombre en situación de calle que falleció en el baño de la estación de servicios de la céntrica esquina de Belgrano y 25 de Mayo, a metros de la Catedral. El caso tomó trascendencia nacional cuando el titular de Red Solidaria, Juan Carr, mencionó este hecho dentro de una enumeración de muertes por hipotermia ocurridas en el país.

Silvia Ugolini, explicó que "esta persona tenía una problemática de salud mental y de adicciones que fue abordado desde distintos sectores, no sólo desde el Municipio sino también desde el Hospital". "Se había logrado la internación en varias ocasiones, pero se escapó de la internación por sus propios medios y no quiso regresar. Aquí hay una problemática que va más allá de la situación de calle, con un padecimiento subjetivo que, más allá de todas las intervenciones que se propusieron desde el área, no dieron resultado", dijo la funcionaria.

Teniendo en cuenta la ola de frío polar que atravesó gran parte del país, la subsecretaria describió que "los casos de personas en situación de calle son similares al de este hombre que falleció. Se vienen acompañando desde los equipos socioterritoriales buscando estrategias que no nos dan resultados. Algunos con internaciones prolongadas en centros de salud mental, abordando la problemática de adicciones, algunos con acompañantes gestionados y pagos por el Municipio".

Por otra parte —aseguró— se está atendiendo la situación de grupos familiares que tienen lugar donde habitar pero no en condiciones adecuadas para afrontar los intensos fríos que se avecinan. "Desde los equipos sociosanitarios y la administración vemos como ir paliando cada situación, más allá del trabajo en conjunto que tenemos con la Red de Instituciones con la que estamos en contacto por casos particulares".

Ugolini planteó que "desde hace más de un año venimos viendo cómo se le está complicando a la gente poder subsistir, tanto por la pérdida del trabajo o aquellos que lo tienen se les dificulta llegar a fin de mes y poder sostener los servicios básicos para seguir con el ritmo de vida que tenían".

En este marco, reconoció que el área social del Municipio "sufrió un fuerte incremento en la demanda y un aumento fuerte en los costos para hacer frente a esa demanda. La inflación, el aumento de los precios de los alimentos, el ajuste exorbitante del precio de los servicios básicos y esenciales están golpeando a muchas familias. A la gente se le complicó la vida en un corto lapso de tiempo que comenzó hace dos años o dos años y medio".