Integrantes del Círculo Vecinalista de Venado Tuerto brindaron un balance de las distintas gestiones realizadas por la entidad que agrupa a los dirigentes barriales y coincidieron en apuntar un problema común cómo la inseguridad creciente en los barrios venadenses. Para intentar analizar la situación se fijó como modalidad una reunión mensual en cada sede vecinal. La última fue en el barrio Malvinas Argentinas tras la cual surgió la inquietud de mantener una reunión con autoridades de la Cooperativa Eléctrica (CEVT), a efectos de plantear algunas inquietudes en torno al funcionamiento del alumbrado público, clave como prevención en seguridad urbana.

"Cada vecinal trabaja en un relevamiento del alumbrado, con un plano y un listado, dejando bien en claro cuáles son los lugares más complicados. Tuvimos hechos delictivos en algunos barrios de la ciudad y queremos colaborar con el tema seguridad", indicó la presidenta de la comisión directiva vecinalista, Viviana Chemini.

Tanto la ausencia de luminaria como su antigüedad se anotan entre los reclamos recurrentes de la dirigencia barrial. "Estas demandas vienen desde hace muchos años. La inseguridad se da en todos los barrios y por eso se programó además una reunión desde el Círculo con las autoridades policiales para ver de qué manera podemos abordar el tema, que se estableció como prioridad", puntualizó Roberto Medina, vecinalista del barrio Rivadavia.

En tanto, Silvina Leiva, presidente de barrio Belgrano, aclaró que "la idea es reunirnos con todas las entidades, cada barrio es particular y define sus prioridades, en temas como la falta de luminaria o de limpieza. Queremos que empiecen a mermar los hechos de inseguridad y que los barrios más complicados tengan una respuesta inmediata".

Sobre el tema, Chemini enfatizó que "desde las vecinales preparamos este aporte para que la CEVT tenga un detalle bien gráfico, con categorización de prioridades, para que algunos de los problemas más graves del alumbrado público se puedan ir solucionando".

Como complemento, Medina aportó que "una propuesta es invitar a las instituciones de cada barrio a acercarse a las vecinales, como escuelas o clubes, que a veces no tienen acercamiento a la Municipalidad o a las autoridades, y que esas voces se escuchen. En el caso de la inseguridad, hay gente que no denuncia por distintos motivos, pero las quejas y los reclamos son permanentes. Es un tema viejo que no se atiende, entonces queremos que se corte de una vez por todas".