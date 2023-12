En Venado Tuerto hubo largas colas frente a un frigorífico para conseguir la carne más barata

El frigorífico Swift tiene su boca de expendio en la ruta 33; a varios kilómetros del centro urbano venadense. Sin embargo desde las primeras horas de este miércoles se vio abarrotado de gente que pugnaba por "un poco de carne" de la que en algún momento formaba parte de los Precios Cuidados. Pese a ello, y s in ese beneficio, la carne resultaba ser mucho más barata que en el resto de la ciudad y de allí el aluvión de personas que asistieron desde las primeras horas.

Para Marta, del barrio Alejandro Gutiérrez, "el sacrificio valió la pena ya que a pesar de que vivo muy lejos del frigorífico, el precio de la carne en este lugar me permitió ahorrar mucho dinero y aprovisionarme de mercadería para al menos pasar un par de semanas y sobre todo las fiestas de Navidad y fin de año".

En el centro de la ciudad el panorama era incierto ya que no existían carteles anunciando las ofertas que venían siendo moneda corriente en los últimos días. Un carnicero, en estricto off, comentó que "fue muy difícil tener las puertas abiertas ya que no hay marco de referencia en torno a los precios. Pero tampoco podemos dejar de lado a nuestros históricos clientes".

image.png La mayoría de los negocios tenían en blanco sus ofertas y en el frigorífico Swift, sobre ruta 33, había largas filas para comprar carnes

image.png Con las ofertas de pollo sucedió lo mismo. Prácticamente la mayoría la borró de sus carteles en Venado. Algo que sucedió en el resto del país también.

El pollo vuela

Los precios de ofertas en torno al pollo daban cuenta de alrededor de 3 mil pesos los tres kilos de pata muslo. Pero este miércoles prácticamente esos carteles desaparecieron y en su lugar los tres kilos superaban los 4 mil pesos. Siempre y cuándo fueran publicados ya que muchos locales de venta de pollo no publicaban sus antiguas "ofertas".

Javier, responsable de una carnicería céntrica, dijo que "es imposible poner un precio porque todo aumenta a cada rato. No tenemos marco de referencia desde el anuncio del ministro Caputo y eso se notó en la cantidad de gente que no vino a nuestro comercio. Realmente estamos muy preocupados y la poca gente que entró a nuestro local nos decía lo mismo. Mucha angustia y temor".

Desde hace varios años que el Swift viene atrayendo decenas de clientes de Venado Tuerto y la región. De hecho, muchos camioneros paran a realizar sus compras y de ese modo ganar una diferencia en los precios que quizás en sus lugares de origen no puedan hacerlo. "Siempre paro acá a comprar comida para la semana", dijo Sergio de Elortondo.