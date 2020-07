"En Santa Fe no hay intencionalidad política en la rotura de los silobolsas"

"En lo que va del año tenemos registrados unos 30 delitos rurales (rotura de silobolsas); puede ser que haya más y no estén registrados institucionalmente, tampoco denunciados. Sin embargo en la provincia de Santa Fe no existe intencionalidad política contra los productores", señaló el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, en diálogo con La Capital.

El titular de la cartera explicó que se encuentra en contacto con productores para armar una mesa de trabajo y dispuso que desde el domingo se incremente el patrullaje rural en el centro y sur provincial. Sin embargo, varias entidades agropecuarias se mostraron molestas con algunas declaraciones que Sain había realizado días pasados en un medio porteño y hasta habían pedido su renuncia en una nota dirigida al gobernador Omar Perotti.

Sain reiteró en diálogo con este diario parte de sus dichos al dar su punto de vista sobre una nota que hace 15 días publicó el diario Clarín, en la que se decía que detrás de la rotura de los silobolsas "había un complot por parte de un sector político". Para el ministro, "eso no existe en Santa Fe. No hay ningún grupo político detrás de ninguna maniobra contra los productores". Sin embargo, no negó que los ataques existan porque "en lo que va del año tenemos registrado unos 30 hechos o más".

"Esos hechos en su mayoría han sido esclarecidos. Se trató de acontecimientos de vandalismo a través de conflictos gremiales y entre productores, y pillaje en general. Algunos los denunciamos nosotros en el Ministerio Público de la Acusación porque eran robos que aparecían en las redes sociales pero no se traducían en denuncias policiales ni en el Ministerio Público", ahondó.

En consecuencia, manifestó que se puso en contacto "con algunos productores y ahora vamos a ofrecerles una mesa de trabajo. Nos dicen que hay cerca de 20 mil silobolsas y yo quiero saber cuántos son exactamente. Deberían tener un censo o producirlo y darnos esa información para poder entender la envergadura de la situación".

Debido a todo esto, ordenó que desde el domingo la policía refuerce los controles y patrullajes rurales en el centro y sur santafesino. La orden dispone "medidas de disuasión y seguridad, mediante las cuales se procura garantizar el bien común y los bienes de las personas donde se suscitan hechos delictivos como hurtos y daños de silobolsas". Y agrega que "respecto a dichas incidencias es que surge la necesidad de empeñar el esfuerzo entre las Unidades Regionales y la Dirección General de Seguridad Rural". Una normativa que abarca a 12 departamentos santafesinos.

"Una campaña de la oposición"

Previamente, Sain había realizado declaraciones en el programa de Radio 10 bonaerense, ante el periodista Gustavo Sylvestre, asegurando que los ataques a los silobolsas "son una campaña de la oposición, que está buscando ante el gobierno nacional cualquier hueco para producir un proceso de desestabilización", y acusaba al diario Clarín de fogonear este tipo de conflictos desde hace muchos años.

En dicha nota también relativizaba los daños al exponer que "los silobolsas están asegurados, por lo cual no hay pobre productor víctima de grupos políticos, que no existen".

Fue entonces que ante estos dichos, productores autoconvocados de la provincia de Santa Fe lo repudiaron y pidieron su renuncia.

Sin embargo, las sospechas de una intervención de índole política se trasladaron al poder legislativo y la diputada nacional por Santa Fe Lucila Lehmann, y el diputado provincial en Buenos Aires de la Coalición Cívica Luciano Bugallo, presentaron una denuncia penal en la Justicia pidiendo que se investigue el origen de estos ataques a silobolsas, que alcanzarían la cifra de 61 en todo el país en lo que va de 2020.

La denuncia se encuentra en el Juzgado Federal 4, a cargo de Marcelo Bailaque, secretaría 2 de Rosario. Los legisladores reclaman que se investigue por los presuntos delitos de incitación a la violencia colectiva, asociación ilícita e instigación a cometer hurto, robo e incendio de la propiedad agropecuaria.

"Desde que tomó estado nacional el caso de la intervención de Vicentin parece que los ataques han ido en escalada contra el sector del campo", destaca la presentación judicial. Y agrega que "coinciden en varios casos con productores rurales que criticaron públicamente y participaron de jornadas de protestas contra las políticas que lleva adelante el gobierno nacional en perjuicio del sector agropecuario, o bien directamente contra dirigentes de entidades del sector agropecuario".

Sociedad Rural de Rosario

Por su parte, la Sociedad Rural de Rosario (SRR) emitió recientemente un comunicado en el que manifiestan que estos hechos "al no poder esclarecerse generan en las comunidades del interior productivo una sensación de desesperanza".

En esa línea solicitaron a las autoridades provinciales y nacionales, "el repudio absoluto y que se le otorgue la gravedad que merece".

Tomás Layus, presidente de la entidad, manifestó que "los ataques a los silobolsas llaman la atención porque nunca habían ocurrido" y remarcó que se dan en forma sistemática en distintos lugares, como sucedió en Murphy el último fin de semana, "donde rompieron silobolsas en dos campos sólo para hacer daño".

El dirigente recordó algunos atentados más, como los que se registraron en Venado Tuerto, Sancti Spíritu, Cañada de Gómez y San Jerónimo Sud. También mencionó que hubo más en el norte provincial y en Entre Ríos. El más reciente se dio en General Levalle, en el sur de la provincia de Córdoba, donde rompieron siete silobolsas que almacenaban unas 1.500 toneladas de soja y maíz.

El presidente de la SRR fue categórico al afirmar que "hay inacción por parte de la policía aunque entendemos que es muy difícil controlar. En la provincia existe la Guardia Rural pero no está tan presente o no tiene los suficientes móviles para recorrer. Nos preocupa porque al 40 por ciento de la producción de soja todavía la tenemos en los silobolsas".

Consultado sobre los motivos que estarían detrás de los ataques, el referente de la SRR consideró que "en parte tienen un trasfondo ideológico, pero no lo podemos comprobar. Hay un video que nos llegó por WhatsApp de un periodista kirchnerista del Gran Buenos Aires que es extremadamente violento y que ha manifestado que a los chacareros hay que romperles todos los silobolsas".

También reconoció que muchos de los hechos no se denuncian "por temor, por incomodidad o por desconfianza, pero creemos que todos deberían hacerlo para que estas cuestiones se puedan esclarecer".

En cuanto a los contactos con el gobierno provincial, dijo que a través de Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), que reúne a las 30 entidades, "estamos dialogando sobre el tema con el ministro de la Producción, Daniel Costamagna".

Un pulmón para la producción

Layus defendió el uso de los silobolsas al definirlos como "un pulmón para ir llevando la producción de a poco. También nos dan la posibilidad de vender en forma escalonada".

Desde la entidad explicaron que los silobolsas son un implemento agrícola para el acopio de granos en forma temporaria. "Este elemento de contención permite llevar adelante en forma continua la cosecha de granos de soja, maíz, sorgo y girasol que se da en un mismo momento y durante un período muy corto. Cabe destacar que sin los granos acopiados sería imposible realizar la logística de una cosecha de 100 millones de toneladas. Es muy evidente que no alcanzarían los camiones, las plantas de acopio y los puertos para semejante caudal de granos".

"Se recurre también al silobolsa cuando hay caminos intransitables o anegados, e inactividad en las plantas de terminales portuarias. Esto permite una entrega gradual al puerto, que redunda en un mejor desempeño de la producción, la industria y exportación de granos y, por ende, de ingreso de divisas a nuestro país", concluyó.