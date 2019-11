En un hecho histórico para Rufino, ayer se llevó a cabo la primera audiencia preliminar contra el intendente de esa ciudad, Abel Lattanzi, y su esposa Marisol Raspo, quienes fueron imputados por el fiscal, Mauricio Clavero, de cometer cuatro delitos cuando la Intendencia llamó a licitación pública para el traslado de piedra por un monto superior a los tres millones de pesos. El intendente macrista era el propietario de esa empresa pero al asumir se la transfirió a su esposa. En cinco días hábiles la causa podría pasar a juicio oral y público por primera vez en la historia de la provincia.

La jueza, Lorena Garini, escuchó ayer los argumentos del fiscal Clavero y de las defensas de Lattanzi y Raspo, y tendrá la decisión final de convocar a juicio o desestimar el proceso por no encontrar los elementos suficientes.

La denuncia la había realizado la comisión de adjudicaciones del Concejo cuando alertó de la irregularidad de que sea el propio intendente quien se presente a una licitación pública con una empresa de su entorno familiar. Lo cierto es que finalmente no se presentó y ese es el argumento de Lattanzi para sostener su inocencia.

En cambio para el fiscal Clavero, Lattanzi tuvo toda la intención de favorecerse con el llamado a licitación y sólo desestimó de continuar por el hecho de que fueron los concejales quienes alertaron y denunciaron esa atípica situación de irregularidad.

La audiencia preliminar comenzó ayer a la mañana a las 8.45 y finalizó a las 11.10. A Lattanzi lo defendió el abogado rosarino, Walter Stramazzo. Su antecedente inmediato es que fue el defensor de Litoral Gas en el juicio por la explosión de calle Salta en Rosario. Con un alegato abundante en recursos técnicos, el nuevo defensor de Lattanzi cuestionó las pruebas de la Fiscalía y solicitó el sobreseimiento del intendente por la "no existencia de delito alguno".

Sostuvo con vehemencia que Lattanzi no accionó de ninguna manera para que la licitación se adjudicara a la empresa de su esposa. El defensor de la esposa, Agustín Basso, resaltó que "presentarse a una licitación no constituye delito". Y que, en todo caso, el "error" lo cometió el intendente al apartar a la empresa de la licitación, y no apartarse él mismo del trámite licitatorio.

Fiscalía

El fiscal Clavero, quien por este caso en las últimas semanas recibió amenazas violentas en las redes sociales, justificó su exposición en el hecho de que la ley no necesita que el acto se concrete para considerar la existencia de un delito, y que basta el solo interés del funcionario. Sostuvo además que el accionar delictivo habría sido premeditado ya que el intendente traspasó las acciones de la que era su empresa (La Rubia SA), poco antes de asumir a finales de 2015. Y destacó que las pruebas son suficientes para elevar la causa a juicio, permitiendo que sea un juez quien considere si los imputados son o no culpables, consignó el diario digital La Tribuna del Sur.