En la última semana hubo 4 accidentes sólo en la zona de Villa La Ribera

La cosecha comenzó a llegar a los puertos de la región desde hace un mes con la efervescencia prevista de un año récord, mientras que en paralelo renacen los reclamos. A la falta de infraestructura, de un operativo que no cuenta con la intervención esperada de las fuerzas de seguridad nacional y del reclamo constante de los vecinos de Villa La Ribera, se le deben sumar los accidentes de tránsito: En la última semana hubo sólo en ese punto cuatro siniestros.

De acuerdo a fuentes oficiales consultadas por LaCapital en Villa La Ribera en la última semana hubo varios accidentes: El domingo 7 de abril cerca de las 22.30 en Casique Mangore y ruta 11 —en sentido norte sur— colisionó una moto YBR 125 y una pick up; el resultado, un herido. El martes 9, en ruta provincial 91 a la altura del kilómetro cinco, hubo una colisión entre dos camiones a las 8.20, sin lesionados. El sábado 13, a las 16.30, en ruta 91 y la salida del peaje de autopista Rosario-Santa Fe hubo un choque entre dos camiones, sin heridos. En la madrugada de ayer, un camión volcó en las inmediaciones del puente que cruza el canal Serodino por ruta 91, logrando salir por fortuna su conductor ileso.

La sucesión de siniestros puso en alerta a las autoridades que proyectan y ejecutan planes para resolver los problemas estructurales en lo inmediato. Además, la preocupación de los vecinos, que cortaron dos veces ruta 11 pidiendo respuestas —una en 2017 y otra hace pocas semanas— se afianza.

En ese sentido, se refirió Gisela Signorelli, vicepresidente de la comuna de Pueblo Andino: "Hace semanas que venimos reclamando por distintos medios que la cosecha gruesa se vuelve un verdadero peligro vial por la cantidad de camiones que llegan a la zona, principalmente nuestra preocupación es en La Ribera pero que se extiende a toda la región. La Ribera queda aislada pese al esfuerzo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Es por ese motivo que venimos pidiendo colaboración para poner en condiciones un camino alternativo que permitiría la entrada y salida de los vecinos y también de los servicios de emergencia en caso de ser necesarios. Es un proyecto de costos accesibles para el gobierno provincial y que, además, evitaría el riesgo diario de los menores que cruzan la autopista para llegar a la Escuela 980".

Siete mil camiones diarios

Y siguió: "Por otro lado, tras registrarse el cuarto accidente en una semana, es necesario pensar en reducir los cupos de las cerealeras. Siete mil camiones diarios a la zona se convierten en una trampa mortal. Decimos que nuestras vidas valen más que un grano de cereal y que mientras no se hagan las obras de infraestructura necesarias para que esto no suceda más, hay que tomar medidas efectivas para reducir los riesgos a los que nos enfrentamos a diario". Y avanzó hacia el operativo nacional que no se evidencia concretamente en la zona: "Quiero ratificar nuestro pedido de las fuerzas nacionales sobre la ruta 11 a la altura de La Paloma (Timbúes) de manera permanente".

La llegada de los cereales a los puertos del Cordón está guiada y ordenada hasta el momento por personal de la APSV que diseñaron este año un sistema de "válvulas" para controlar el ingreso de transportistas a la zona donde se genera el cuello de botella, evitando que el sector urbano por ruta 91 quede aislado.

En ese sentido, el asistente técnico del área de coordinación de la APSV, Mauro Bertorino ahondó: "Trabajamos mucho sobre la prevención y cuando tenemos tantos siniestros nos sorprende y nos ocupa, entendemos que además hay un factor humano que se debe revisar". Y continuó: "Nos llama poderosamente la atención que muchos de los siniestros son por alcance".

Sobre el operativo describió que hay tres puntos de contención en cercanías a Villa La Ribera: Un móvil constante en autopista que controla el acceso y deriva hasta Maciel para que ingresen por Oliveros en ruta 11, otro 26-s y 91 y otro con rotación completa en el peaje. Es decir en un tramo de cuatro kilómetros dispusieron de tres móviles con personal las 24 horas.

Sin Gendarmería ni Prefectura

Pero, desde la provincia sostienen que esperaban más acompañamiento desde Nación: "En esta zona, está trabajando la APSV, la Policía Vial y de la Unidad Regional XVII. Se había acordado que había algunos puntos donde iba a estar Gendarmería y Prefectura pero no contamos hasta el momento con su ayuda".

Aún en el polo agroexportador, donde sale el 80 por ciento de los granos del país, faltan herramientas concretas y decisiones claras que le brinden calidad de vida a los trabajadores y a los vecinos de la región.