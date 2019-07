En Empalme San Carlos una pareja abusó de una menor y le contagió VIH

Un caso, que surgió a principios de junio pasado, cada vez conmueve más a la pequeña localidad de Empalme San Carlos —departamento Las Colonias a 17 kilómetros al noroeste de la capital provincial— al conocerse detalles de cómo una pareja abusó sexualmente de dos adolescentes y a una de ellas le contagió el virus del VIH.

La investigación se encuentra en pleno desarrollo y no deja asombrar no sólo al pueblo sino también a la provincia. En Empalme San Carlos, de sólo 400 habitantes, aseguran que el hombre y la mujer imputados no son oriundos del lugar.

De acuerdo al relato del fiscal esperancino Alejandro Benítez, el 5 de ese mes de junio, la mujer invitó a su vivienda a dos chicas menores de edad, con la excusa de "comer pizza". Una vez que arribaron, obligó a una de ellas a desvestirse y a la otra a sacarle fotografías, bajo amenaza. Inmediatamente, la anfitriona envió las imágenes a su novio, quien acudió al lugar.

Los imputados de abuso, una mujer de 22 años y un hombre de 33, tuvieron relaciones sexuales delante de sus jóvenes víctimas. Finalmente, el hombre violó a una de las adolescentes, a quien además le contagió la ETS que tanto él como su pareja padecen: VIH-Sida.

Delitos e investigación

Los sospechosos quedaron imputados como coautores del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por poseer una enfermedad de transmisión sexual y por ser ejecutado por dos personas. También se les atribuyó el cargo de corrupción de menores agravado por ser cometido con amenazas.

Ayer miércoles ambas víctimas estaban citadas a declarar en cámara Gesell. Sin embargo, la menor que sufrió la violación y el contagio de Sida no se presentó.

Mientras tanto, la pareja imputada del delito se encuentra en prisión preventiva, a la espera de que se produzca esa prueba y se sustancie el posterior juicio.

Antecedente

Aunque inusuales y muy poco difundidos, casos como los de la nena de Empalme San Carlos reconoce antecedentes en el país. Sin ir más lejos, el 14 de mayo de este año dos menores de 14 y 17 años fueron detenidos acusados de violar a un nene de 13 en un descampado del barrio Río Luján, en la localidad bonaerense de Pilar.

Tras comprobarse el ataque, se conoció que la víctima había sido contagiada de sífilis y HIV.