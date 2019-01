Empleado municipal de Totoras fue detenido por abuso sexual

Un empleado municipal de Totoras fue detenido acusado de haber abusado sexualmente de varias menores de edad y mañana será imputado en la Fiscalía de esa localidad cabecera del departamento Iriondo. El acusado fue suspendido de su trabajo sin goce de haberes, según lo establece el estatuto del personal municipal, y se espera que sea llevado hoy a audiencia imputativa.

El hombre, quien desde hace unos 10 años se desempeña en el área de maestranza del municipio, fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) tras una orden emanada desde el Ministerio Público de la Acusación de Cañada de Gómez..

Los hechos de abuso habrían sido cometidos en reiteradas ocasiones y existen al menos seis denuncias de distintas víctimas.

Escrachado

Tal como lo publicó oportunamente LaCapital, el 25 de julio de 2017 la ciudad de Totoras amaneció convulsionada con una pegatina de carteles con la imagen de un hombre, a quien denunciaban por presuntos abusos. Los afiches contenían no sólo mensajes acusatorios contra la persona, sino también su foto. El hombre se declaraba inocente y por mucho tiempo no pesó sobre él ninguna imputación. Trabajaba en el área de maestranza de la Municipalidad totorense.

La persona que sufrió el escrache realizó la denuncia correspondiente en la comisaría, por la presencia de su rostro en carteles ubicados en la vía pública. Los mismos contenían la cara de Roberto M. y expresaban diferentes mensajes: "La justicia está dejando a un abusador suelto en su barrio"; "Cuidado, abusador suelto"; entre otros.

Esta persona contaba con denuncias en su contra, pero en aquel momento no hubo detenciones ni audiencia imputativa, cosa que sí ocurre ahora.

Los ciudadanos le reclamaron al municipio que tomara cartas en el asunto. En su momento, la Municipalidad emitió un comunicado en el que expresaba: "el Ministerio Público de la Acusación, regional Cañada de Gómez, ha recibido denuncia por presunto comisión de delito sin concretarse hasta la fecha (25 de julio de 2017) la audiencia imputativa, con lo cual sobre el mencionado no pesa ninguna imputación. En este estado, la Municipalidad no tiene facultad legal de iniciar sumario administrativo hasta tanto se resuelva su situación procesal, lo cual no significa que se niegue u oculte información a la autoridad judicial interviniente, con la cual el servicio social municipal está en permanente contacto como también le ha brindado contención y acompañamiento a quien ha denunciado".

No obstante, y ante la detención del hombre, el municipio anunció que "se instruirá el sumario correspondiente y se acompañarán las determinaciones del Ministerio Público de la Acusación. Asimismo, se espera de tal organismo la comunicación formal, ya que hasta el momento no se ha recibido documentación alguna, si bien la fiscalía se encuentra trabajando en conjunto con la Coordinación de Servicios Sociales y su Gabinete. También se aclara que laboralmente, ante la privación de la libertad de un agente municipal por hechos ajenos al servicio, el mismo es suspendido preventivamente sin goce de haberes, según dispone el Estatuto del Personal (Ley N 9.286)".

Roberto M. irá finalmente hoy, a las 11.30, a la audiencia imputativa en la sede de la Fiscalía de Cañada de Gómez