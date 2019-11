El vuelco de un micro dejó 12 heridos en la circunvalación de Santa Fe Una mujer joven, que al cierre de esta edición aún no había sido identificada, fue operada de urgencia en el hospital José María Cullen de Santa Fe de un severo traumatismo de mandíbula con fractura expuesta y representaba el caso más grave de los 12 heridos —entre ellos un menor de edad— que arrojó el vuelco de un colectivo en el acceso a la capital provincial. La mujer, sometida a asistencia respiratoria mecánica dado el compromiso de su cuadro, superó la intervención aunque su estado seguía siendo de gravedad y se aguarda su evolución.

De los heridos, 10 eran pasajeros del micro y los restantes motociclistas que derraparon producto del aceite derramado por el micro. Son oriundas de Sauce Viejo y Coronda.

La unidad del transporte interurbano de la empresa Tata Rápido que arribaba proveniente de Rosario cerca de las 15.30 de ayer sufrió un insólito accidente al volcar sobre la avenida de la Constitución, a la altura del club El Quilla, y golpear fuertemente sobre el talud de piedras que se levanta al borde del agua (ya el río Coronda en esa zona) paralelo al sentido de la cinta asfáltica.

El micro quedó recostado sobre su lateral izquierdo en la banquina este de la ruta. Los visibles y serios daños en su carrocería evidenciaron la magnitud del impacto tanto de la conmoción que el vuelco produjo entre el pasaje. De la mano de enfrente, en lo que sería la vera oeste de la ruta está el circuito que rodea al lago del Parque del Sur por el que muchos santafesinos realizan caminatas y deportes aeróbicos. Algunos de ellos fueron testigos presenciales del accidente cuando corrían por el lugar en la siesta de ayer.

Sus relatos coincidían con el testimonio preliminar que hizo el chofer del ómnibus siniestrado apenas fue rescatado del interior, precisamente por un joven deportista que no dudo en romper los vidrios de una ventanilla para internarse y comenzar a ayudar a los pasajeros a salir. "Primero sentí el ruido. Después frenó y vi que venía coleteando, pegó con el guardarrail y se dio vuelta", dijo uno de los testigos.

Aún restan los resultados de las pericias que comenzaron después de que se trasladó a los heridos y se asistió al resto de los pasajeros. Las mismas echarán luz sobre las causas del siniestro, aunque una de las hipótesis señala que el accidente se pudo producir por un derrame de aceite del micro, debido a que las ruedas traseras están manchas de esa sustancia. El chofer sólo atinó a afirmar en medio de la conmoción, aunque sin heridas de gravedad, que el vehículo perdió estabilidad.

El colectivo de Tata Rápido no chocó ni fue chocado por otro vehículo. Resta saber si pudo impactar contra algo aún indeterminado que desestabilizó su marcha y lo hizo caer sobre su lado izquierdo. Están descartados efectos climáticos dado que a esa hora no había lluvia, ni vientos y la visibilidad era normal.

El accidente se convirtió rápidamente en el evento inesperado que alteró una jornada hasta entonces en calma de la siesta santafesina pero que puso a prueba el sistema de salud público. A la misma hora en el macrocentro de la ciudad hubo un choque severo entre dos motos. Los dos accidentes generaron un ingreso simultáneo de una docena de heridos a la guardia del Cullen. A los que se suma el menor derivado al hospital de Niños, Orlando Alassia, que un par de horas más tardes ya se encontraba fuera de riesgo y sólo en observación.

La dotación de ambulancias de los distintos sistemas incluido el de emergencia municipal y el policial, que se dispuso para el siniestro, los dos quirófanos de emergencia que se habilitaron para sumarlos a los habituales, la disponibilidad de profesionales y la derivación de pacientes internados a otros efectores funcionó conforme lo esperado explicó el director del Cullen, Juan Pablo Poletti.

Pasadas las primeras horas el director del hospital atendió a la prensa mientas se aguardaba que un gabinete de salud mental arribara al lugar para contener a los familiares de los pacientes, que todavía no había podido tomar contacto con sus heridos y ello incrementaba el cuadro de ansiedad colectivo.

Los heridos son oriundos de Santa Fe, Sauce Viejo y Coronda. No se sabía todavía el origen de la joven mujer que fue operada porque no se la había identificado a esa hora. Dos personas ya habían salido de alta y se retiraron por sus propios medios. Otros seis pasajeros fueron diagnosticados como heridos moderados y presentaron, según el caso, lesiones con fracturas de hueso de miembro superior, fractura de codo, trauma de cráneo sin compromiso de vía aérea lo que determinó que no fueran entubados, traumas de abdomen, de tórax y miembros inferiores.

Jorge Sansó de la Madrid