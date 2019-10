El Trébol lanza un programa para la adquisición de tierras, un proyecto social que tiene el objetivo de facilitar el acceso al primer terreno a los trabajadores.

Esta semana se realizó la segunda reunión del equipo intramunicipal que ultima los detalles para poner en marcha el programa Banco de Tierras lanzado por el municipio. La iniciativa propone un relevamiento y una reserva de las tierras públicas, para destinar al loteo de terrenos para viviendas de familias que carecen de ellas. También, para la creación de espacios públicos de uso comunitario, educativo, social, cultural, artístico, deportivo o productivo.

El equipo intramunicipal, que actualmente diagrama el reglamento interno y analiza diferentes cuestiones del programa, tendrá la responsabilidad de realizar un seguimiento permanente del desarrollo y la ejecución de las acciones que surjan del banco.

"Planteamos un relevamiento de tierras de propiedad municipal con la idea de poder generar un banco de tierras y después ponerlos a disposición de la ciudadanía, básicamente ponerlo a disposición de la ciudadanía básicamente orientada a la construcción de la primera vivienda familiar", explicó a LaCapital el intendente Fernando Almada.

El sistema se iniciará con un registro de aspirantes con determinados requisitos, como no poseer terrenos o viviendas de su propiedad, que el objetivo de adquirir el terreno sea para construir la vivienda familiar, que tengan residencia en la ciudad e ingresos comprobables.

Los terrenos se van a vender. Dentro de la posibilidad de venta la ordenanza permite subastarlos o generar algún sistema de puntuación o mérito para ir otorgándolos. No serán vendidos a valor de mercado, tendrán un valor social y se implementará un mecanismo de financiamiento. "La idea en términos generales es apuntarlo a un sector de gente trabajadora que tenga un ingreso fijo y registrable", abundó Almada, quien recordó que el proyecto se presentó hace tiempo, pero ahora la situación se fue complicando por el estado del país. Ese sector no tiene acceso al crédito, que está caros, y tampoco puede tiene la posibilidad de comprar un lote. "Hace 10 o 15 años la problemática se centraba más en la vivienda, porque un lote se podía adquirir con más facilidad. Hoy eso ya no es posible", consideró.

La ordenanza aprobada recientemente que regula el Banco de Tierras es más amplia aún porque también incluye la posibilidad de habilitar la propuesta para usos institucionales, de promoción comercial e industrial, entre otras alternativas. "En estos últimos años hicimos casi 350 viviendas a través de diferentes programas. Durante estos años ya se fue reduciendo la capacidad que tiene el municipio de disponer de terrenos, pero de igual modo se identificarán aquellos que quedan para disponerlos para el programa", explicó el intendente.

La idea comenzará a plasmarse con los lotes existentes y, en la medida en que se genera el fondo del Banco de Tierras, se incorporarán nuevos terrenos.

"Esto será dinámico y amplio porque crea un equipo intramunicipal que está integrado por representantes de varias secretarías y del Concejo, para todo el proceso de administración, preadjudicación y adjudicación. Es un sistema amplio y dinámico y la idea es avanzar en la incorporación de nuevos terrenos sin descartar las gestiones para nuevos planes de viviendas provinciales y seguir adelante con el programa municipal que está en marcha. Así nos proponemos paliar en parte el déficit habitacional y la imposibilidad de acceder al primer lote que tienen muchos vecinos en estos tiempos", concluyó Almada.

Informe: Luis Emilio Blanco