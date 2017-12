La conducción del Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe reconoció que hubo una "ruptura" con la conducción nacional y eligió emprender su "propio camino".

Así lo manifestó en declaraciones a la prensa el secretario general del gremio a nivel provincial, Sergio Aladio, quien aseguró que Santa Fe quiere "una Federación más federal, que distribuya de mejor manera los recursos de los trabajadores camioneros".

Aladio afirmó que "siempre comento que Hugo (Moyano) a nosotros en algún tiempo nos dio muchas conquistas, pero con la provincia de Santa Fe él se equivocó, no era el camino que querían los afiliados de Santa Fe, 9 mil afiliados le dijeron que no y eligieron a esta conducción con la que él no estaba de acuerdo".

El dirigente santafesino reconoció que "ahí hubo una ruptura y nosotros decidimos emprender nuestro camino".

Aladio afirmó que el de Camioneros "es un gremio fuerte y uno tiene que pedir autorización o rendir tributos para poder ser secretario general de una provincia. Nosotros dialogamos hasta último momento, dijimos que íbamos a hacer elecciones y él (por el secretario nacional) seguía con la idea intervencionista".

Diferenció que "es parte de cómo se maneja esta estructura y para nosotros cada provincia tiene que ser independiente, demostrar su capacidad de gestión".

Al respecto, Aladio resaltó que "en esta provincia estamos demostrando hace más de tres años que trabajamos separados de la Federación y hemos crecido, tan mal no nos ha ido con los altibajos de este país y seguimos creciendo", razonó en declaraciones al diario digital Sin Mordaza.

Separados

Al ser consultado sobre los problemas que tuvieron en el proceso de separación, el titular del gremio afirmó: "Tuvimos todo tipo de presiones y todavía quedan algunas cosas que solucionar, cuestiones que aclarar".

Añadió que "están tratando de frenar traspasos, bloquean la posibilidad de que los afiliados tengan mejor salud, entre otras cosas".

Asimismo, explicó que "afiliados camioneros somos alrededor de 24 mil titulares en la provincia. De los cuales hay muchos que tienen obra social de Federación y en alguna otra, nosotros venimos recuperando muchísimo y tenemos más de 3 mil titulares en la provincia. Todo en términos legales y firmado por escribano. Nos costó mucho crear esto en una provincia tan diversa", reconoció.

Hora de renovación

Por último, ante la pregunta de por qué Moyano no quiso que él encabezara el gremio en la provincia, Aladio respondió: "Yo he tenido varias charlas con Hugo, nosotros por ahí en algunas cosas no encontramos explicaciones".

"Creo que hay una claridad de nosotros que le decíamos que tiene que haber una renovación en el ambiente sindical, no tirar a alguien por la ventana", señaló el santafesino. Y consideró que "ellos esperan que la renovación se dé desde Buenos Aires hacia el interior. De todas maneras, tenemos 250 delegados en Santa Fe que no pensamos lo mismo y que sabemos que tenemos que defender a la provincia desde acá".