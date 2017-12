"Lo que pasó ayer es responsabilidad de la empresa y de los ingenieros que no tomaron las medidas ante un hecho que venía de 4 meses", afirmó hoy Pablo Reguera, secretario general del Sindicato Aceiteros de San Lorenzo, acerca de la explosión ocurrida ayer en la planta cerealera Cofco de Puerto San Martín





El sindicalista confirmó además que ya rige un paro por 48 horas en la región para protestar por la falta de medidas de seguridad en la empresa.









En declaraciones al programa "Zysman 830", Reguera dijo que en Cofco "hace más o menos seis meses que no hay nadie que se ponga al frente. La planta era de Nidera, después pasó a Cofco. Entre el traspaso de una a otra transcurrió mucho tiempo. La planta procesadora estuvo parada seis meses. Todo el material acumulado en los depósito seguramente levantó temperatura. Ya tuvimos un par de incendios que fueron sofocados".





cerealera3.jpg El móvil de la policía para traslados de cuerpos.







"Esto no fue responsabilidad de los trabajadores. Es responsabilidad de la empresa y del ingeniero de seguridad que no tomó las medidas que corresponden ante un hecho que se venía generando hace un tiempo. Esto no fue un chispazo eléctrico que tomó contacto con el polvillo. Había celdas que se estaban quemando desde hace cuatro meses y todo el movimiento que hacían con el maíz fue explosivo", afirmó.