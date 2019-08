El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) retomó las excavaciones en el predio de un campo de Luis Palacios, ubicado a 32 kilómetros al noroeste de Rosario, en busca del cuerpo de Paula Perassi.

Alberto Perassi, padre de la mujer de la que no se tienen noticias desde el 18 de septiembre de 2011, confía que los trabajos den resultados positivos. No obstante, afirmó: "Hace ya dos días que estamos esperando, sufriendo y esperando el milagro".

"Nos llega un dato a través de una persona que lo denuncia y marcan este lugar, se está trabajando en ese sitio, lo que dijo es que hace ocho años vieron que se trabajaba en ese lugar", dijo para indicar que el denunciante era de la zona y su identidad está reservada.

"No me importa quien es el denunciante, me interesa el resultado", dijo en declaraciones al programa "Trascendental" de La Ocho.

En medio de la doble hilera de eucaliptus correctamente delimitada a la vera de la A-O12, Perassi confesó: "Esto me da cuenta de que todo el mundo está buscando a Paula. Me siento respaldado por todas las instituciones, con una predisposición que nunca la había visto en el caso Perassi".

"Hoy estoy acá ciegamente esperando que en la p´roxima palada aparezca el cuerpo de Paula", dijo para referirse al fallo judicial que absolvió a todos los imputados por la desaparición de su hija: "Que hagan lo que quieran, pero que en algún momento se acuerden que tienen que darle justicia a un ciudadano".