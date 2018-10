El religioso acusado de abusos en el Cottolengo irá a una quinta de Roldán

El laico consagrado Juan Aveiro, acusado de abusar sexualmente de tres internos del Cottolengo Don Orione en General Lagos, fue beneficiado con la prisión domiciliaria, que cumpliría en una quinta de Roldán, propiedad de la Iglesia, y con obligación de utilizar una tobillera electrónica. Así lo resolvió el juez de Cámara Javier Beltramone en una audiencia celebrada ayer en los tribunales de Rosario.

Esta es la segunda vez que el religioso (que no es sacerdote pero tiene votos de castidad, pobreza y obediencia) obtiene la prisión domiciliaria. En agosto de este año, el mismo camarista tomó una resolución similar y le dio al "hermano Juan", como se conoce al acusado, la posibilidad de permanecer en un inmueble de España 974.

Sin embargo, esa decisión no se hizo efectiva, entre otras cosas, porque días después, luego de que se tomó declaración en Cámara Gesell a una de las víctimas, surgieron testimonios que agravaron severamente la imputación.

El 11 de junio de este año, la jueza Mónica Lamperti hizo lugar al pedido de la fiscal Nora Marull, quien investiga el caso, y ordenó que el hermano Juan permaneciera en prisión en una dependencia carcelaria hasta el 6 de julio, acusado por tres hechos que tuvieron como víctimas a tres internos mayores de edad con distintos grados de retraso madurativo en la institución que funciona en General Lagos, donde se desempeñaba como catequista. Aveiro cumplió la orden en el penal de Piñero.

La defensa del imputado apeló esta decisión, y el 1º de agosto el camarista Beltramone le morigeró el castigo y lo mandó a la casa de calle España, en Rosario. La fiscal planteó en su momento inconsistencias respecto de ese nuevo domicilio, anexo a la Capilla Niño Dios, espacio de acceso público con el que el inmueble asignado tendría conexión física.

Sin embargo, fueron los resultados de la Cámara Gesell lo que motivaron una reimputación. Allí, uno de los jóvenes víctimas de los presuntos abusos ofreció detalles hasta escabrosos de las prácticas sexuales a las que era sometido

Eso motivó que el 14 de agosto, la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual imputara a Aveiro por los delitos de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por persona encargada de la guarda de la víctima, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por persona encargada de la guarda de la víctima y abuso sexual con acceso carnal. El acusado continuó en prisión por decisión de la jueza de primera instancia María Chiabrera, quien aceptó la nueva calificación.

En esa ocasión, Marull afirmó que la recalificación surgió "a partir de nuevas pruebas en este caso que nos indican claramente la existencia de estos abusos, por lo tanto la dosis probatoria ha aumentado y también la pena en expectativa por las imputaciones gravísimas que se han hecho en esta audiencia, lo que hacen que la peligrosidad procesal aumente. Así lo consideró la jueza, quien nos otorgó que el imputado continúe en prisión preventiva hasta la audiencia preliminar". Aveiro continuó en Piñero.

Nulidad

No obstante, en la audiencia de ayer, el juez de Cámara resolvió otorgarle nuevamente la prisión domiciliaria y propuso como lugar el inmueble de calle Virgen del Rosario 113, de Roldán, propiedad del Instituto Cristo Rey.

En su resolución, Beltramone estimó que "la jueza de grado revocó sin fundamento jurídico la resolución del superior jerárquico toda vez que incluso a la fecha no llegó a materializarse la medida ordenada de prisión domiciliaria oportunamente dispuesta". El magistrado consignó que "no habiéndose en esta audiencia demostrado ni justificado violación alguna a las medidas que hacían a dicha prisión domiciliaria no materializada en el caso, pues aún se encuentra en el penal, sea algún entorpecimiento probatorio o participación en alguna posible fuga, se declara la nulidad absoluta, insanable de lo resuelto por la jueza de grado". Y fijó el nuevo domicilio en Roldán.

Ahora, hay que ver si hay disponibilidad de tobilleras electrónicas y luego deberá ir personal del Ministerio de Seguridad a realizar un informe de viabilidad para ver si el inmueble es apto para alojar a una persona sobre quien recae una acusación de delito sexual.

Fuentes cercanas a la investigación dejaron entrever cierto descontento de parte de Fiscalía, por cuanto no se habrían tenido en cuenta las nuevas imputaciones surgidas de hechos posteriores a la primera resolución. "No se evaluó la nueva base fáctica, sino que se consideró que era una revocación de una sentencia que había determinado sobre una base fáctica anterior", dijeron.