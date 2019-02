El mal estado de la autopista Rosario-Córdoba, sobre todo en el controvertido tramo entre Carcarañá y Roldán, suma nuevas acciones. Al pedido formulado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe a Vialidad Nacional y a la concesionaria, que cosechó distintos apoyos institucionales, se suma ahora una iniciativa concreta de la organización Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) que directamente se presentó ante la Justicia federal una acción colectiva preventiva de daños para que obligue al organismo nacional a reparar en forma urgente el corredor, con el acento puesto entre el kilómetro 336 y el 314.





Juliana Ruchelli, abogada de la ONG, reveló que la presentación fue hecha el jueves de la semana pasada, solicitando a la Justicia federal que obligue a Vialidad a reparar y señalizar en forma urgente la doble traza, principalmente en el tramo mencionado.

El pedido fue hecho en los tribunales federales de Rosario, y recayó en el Civil y Comercial Nº 1, a cargo de Aurelio Cuello Murúa. "Ahora, es el juez federal quien deberá considerar el peligro que resulta transitar dicho tramo y hacer lugar a la medida, cuidando a todos los usuarios que circulan por esa ruta", manifestó la profesional.

En diálogo con LaCapital, Ruchelli recordó que oportunamente la organización intimó a las autoridades y el concesionario. "Al no tener respuestas, podemos iniciar esta acción representando a todos los usuarios, para hacer valer la ley de intereses del consumidor en nombre de un colectivo de personas expuestas a un peligro", afirmó la profesional.

Es que ya en septiembre de 2018, la UCU había intimado a la empresa Corredor Panamericano II SA a "efectuar los trabajos de reparación y/o mantenimiento y/o señalización necesarios sobre el tramo de la autopista Rosario-Córdoba que va desde el kilómetro 336 al 314".

La ONG argumentaba su exigencia en el hecho de que la autopista, en esa zona, se encuentra "intransitable, con un serio deterioro en la capa asfáltica, que lleva años desgranada, con baches y una muy mala demarcación. Esto —argumentó la entidad— se acrecienta de forma considerable los días de lluvia y aún más de noche. Las pésimas condiciones tornan muy peligrosa la circulación y ocasionan graves daños a las personas que circulan diariamente".

Desde la Defensoría

Mientras tanto, y tal como lo publicó este diario en su edición del 7 de febrero, el defensor del Pueblo de la provincia, Raúl Lamberto, reiteró el pedido a la Administradora General de Vialidad Nacional y a las autoridades del Corredor Panamericano II SA para que tomen acciones ante el estado de la ruta nacional 9 (Aurc), autopista a Córdoba, en el tramo entre Carcarañá y Roldán, básicamente en el sentido descendente.

La institución fundó el pedido, que ya había hacho en octubre del año pasado, en el hecho de que "se incrementaron en el último tiempo los reclamos vinculados con el mal estado de la traza" que une ambas ciudades.

En los oficios enviados, la Defensoría señaló que las denuncias recibidas "dan cuenta de la existencia de baches en todo el tramo referenciado, muchos de ellos de importante tamaño, falta de demarcación reglamentaria y en algunas partes demarcación superpuesta (leyenda de «demarcación insuficiente», entendiéndose que esa situación no se subsana con la señalización del problema), ausencia de banquina, malezas y pastos altos en los márgenes".

No pagó

Las acciones abarcan también a los usuarios de manera individual. Una automovilista que se trasladaba desde Marcos Juárez hasta Funes se negó el sábado pasado a pagar el peaje de Carcarañá debido al "pésimo estado en el que se encuentra la autopista". Tal cual lo reveló originalmente el diario digital El Roldanense, la mujer hizo su descargo en el grupo de Facebook "Funes, mi ciudad", y la publicación cosechó cientos de likes, ya que son constantes los reclamos de los usuarios por el mal estado de la traza.

LaCapital accedió a la publicación en la red social, en la cual María Angeles C. redactó: "Quiero contarles que hoy sábado 9 de febrero, a las 11.20, volviendo de la ciudad de Marcos Juárez hacia Funes me negué a pagar el peaje de Carcarañá por el pésimo estado en el que se encuentra la autopista en ambas manos. La empleada me atendió muy amablemente, se lo comunicó a su superior y enseguida nos levantaron la barrera y pudimos pasar sin pagarlo. Pienso que cuando todos hagamos lo mismo, van a tener que arreglar la ruta", contó la mujer.