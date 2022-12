El que la hace, la paga: multa para el intendente de Venado Tuerto por alcoholemia positiva

El intendente. Reconoció que había bebido, pensó que no sería positivo.

“El que la hace, la paga”, dice el refrán. Y en este caso será el intendente venadense Leonel Chiarella. Tomó una copita de más, no creyó que fuera para tanto y salió con su auto: le tocó el control de alcoholemia, no se preocupó y sopló, pero le dio positivo con 0,75 de alcohol en sangre. Multa y a dejar el auto guardado durante 15 días por sanción. La información salió a la luz tras los festejos de Argentina campeón mundial en Qatar, cuando el propio mandatario de Venado Tuerto había prohibido la venta de alcohol desde la previa de la final con Francia, teniendo en cuenta los importantes disturbios ocurridos tras la semifinal con Croacia, cuando en su ciudad se desmadraron los festejos. Sin embargo, su infracción de tránsito fue el día martes 13, cuando manejó por la ruta nacional Nº 8 hacia el centro para ver qué había pasado con los incidentes en tierra venadense y no el domingo 18 en los festejos de la selección campeona del mundo.