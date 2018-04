Daniel Cicerchia, de 42 años, el tío de Mateo Cicerchia —quien tenía 17 y murió ahogado en la laguna de Melincué a mediados de marzo pasado—, fue acusado de abandono de persona realizada sobre Mateo lo que derivó en su muerte por ahogamiento en la laguna de Melincué el 15 de marzo pasado. Por esa situación se encuentra detenido en Melincué aunque hoy podría recuperar la libertad tras el pago de una fianza de 1,5 millón de pesos.

Después de la detención —el jueves pasado a la tarde— del tío del joven fallecido como sospechoso de haber cometido abandono de persona, hubo satisfacción en la familia de Mateo, su tío Silvio Ross y la mamá Verónica Ross, quien venían clamando por justicia y acusando directamente a Daniel de la muerte de la criatura.

Abandono a su suerte

En una interminable audiencia celebrada el viernes pasado en Melincué determinó que el pedido realizado por el fiscal Matías Merlo tenía asidero y así fue como la carátula preliminar indicó que Daniel Cicerchia está acusado de abandonar a su suerte al sobrino Mateo que, finalmente, fue hallado ahogado en la laguna de Melincué.

Cabe aclarar que desde el jueves Daniel continúa detenido.

Fianza millonaria

Al día siguiente, el juez Eduardo Bianchini, tras la celebración de la audiencia cautelar —realizada en la mañana del sábado en los tribunales de Melincué—, determinó que el acusado podría pagar una fianza, estipulada en un millón y medio de pesos, para recuperar la libertad, pero recién el lunes o martes, de acuerdo a la celeridad con la cual se lleven adelante los trámites. El acusado pondría como garantía de la fianza su casa.

Daniel Cicerchia fue imputado por el delito de abandono de persona de su sobrino y a la vez empleado Mateo Cicerchia, cuando naufragaron en el marco de una fuerte tormenta y el adolescente quedó varado a unos 1.500 metros de la orilla de la laguna sobre la precaria lancha que usaban para pescar.

La demora en socorrer al chico fue letal. La causa está catalogada como abandono de persona por parte del tío de Mateo.

El responsable de la embarcación y titular de la pescadería El Pescador estaba pescando ilegalmente, fuera de horario y utilizando redes, algo completamente prohibido.

Familiares de Mateo

La mamá del joven fallecido, Verónica Ross, contó a este diario que no tenía relación con el tío de Mateo ni con su padre, su ex esposo.

"Esa noche Mateo me dijo que se iba de la novia porque yo no sabía cómo hacer para que no vaya a Melincué pero este señor al parecer le ofreció 1.500 pesos. La tormenta que se anunciaba era muy complicada, pero Cicerchia hizo caso omiso y junto con otro chico, Ezequiel Mora, partieron para la laguna", relató.

Silvio Ross es el tío de Mateo y fue el primero en pedir justicia por su sobrino y a la vez responsabilizar directamente a su tío paterno, Daniel Cicerchia.

"Está claro que lo único que le interesó fue el lucro. En lugar de auxiliar a mi sobrino se fue a Venado a buscar otra embarcación en lugar de avisar inmediatamente a los Bomberos de Melincué", reprochó.