El Mago Rubelino negó que realice el reparto de la tasa municipal en Funes

Rubén Pedalino, conocido por su seudónimo artístico de Mago Rubelino, desmintió ayer enfáticamente tener alguna relación con el reparto de las boletas de la tasa municipal de Funes. Esta tarea fue realizada durante alrededor de dos décadas por una veintena de personas contratadas por la Municipalidad, pero hace seis meses fueron cesados en sus funciones. En aquel momento estos trabajadores se manifestaron en el Concejo para denunciar esta situación y vincularon a Pedalino con el tema, lo cual derivó en un pedido de informes del cuerpo deliberativo al intendente Diego León Barreto que aún no fue respondido. Esta semana, los concejales justicialistas Roly Santacroce y Juan Míguez insistieron con el reclamo de explicaciones y dieron verosimilitud a las versiones que vinculan al mago con el reparto de las boletas, el cual sería más oneroso para las arcas municipales que el anterior sistema.

"Es una irrealidad del concejal Santacroce, una más de las que nos tiene acostumbrados", espetó ayer Pedalino en declaraciones a La Ocho. "Yo a Santacroce lo conozco hace muchos años, he compartido muchas horas con él, militamos juntos en la ciudad de Funes y sé su modus operandi que es tirar la mentira y salir a aclarar después", añadió.

"Dejaron a todos en la calle y aparentemente a un candidato en las elecciones del año pasado le terminaron pagando un favor político con este negocio que hoy en día aumentó muchísimo para lo que se pagaba en ese momento", dijo Santacroce a LaCapital, en alusión al Mago Rubelino. Este artista fue precandidato a edil en las últimas elecciones por el Partido Popular pero su lista no superó el piso mínimo para pasar a las generales. De larga participación en diversas fracciones del Partido Justicialista, luego de quedar afuera en las Paso Pedalino hizo campaña por el oficialismo que conduce el intendente Diego León Barreto (PRO). Además, es trabaja en el área de Cultura municipal.

"El tema se viene discutiendo desde hace muchos meses y lo volvió a reflotar porque no tiene otra cosa para hacer, porque la Intendencia de Diego León Barreto está funcionando muy bien, se atienden todos los reclamos, se trabaja a full, y al no tener nada qué decir el reflota este tema que estaba terminado, porque es una irrealidad", enfatizó Pedalino en referencia a Santacroce.

"Yo me dedico a la parte de cultura, trabajo en Cultura desde hace mucho tiempo —explicó—, mi nombre artístico es el Mago Ribelino, me dedico a eso, trabajo de eso y vivo de eso. Santacroce va a tener que probar esto porque yo lo voy a denunciar penalmente", aseveró.

Sobre el tema del reparto de las boletas, insistió en que "es una irrealidad, en ningún momento se dejó a nadie sin trabajo, se hizo una revisión de cómo se estaba manejando el tema del reparto de la tasa, se encontraron un montón de anomalías y el intendente tomó las medidas necesarias, pero no es que se dejó a nadie sin trabajo". Y remarcó que "es más, muchos de aquellos a quienes se les quitó el tema han sido retomados y están trabajando en la actualidad firmando un contrato". El mago señaló que "el intendente tomó esto porque en determinado momento se encontraban los impuestos tirados en la calle en grandes cantidades".

Aseveró que "no existe una empresa, siguen siendo repartidores individuales contratados por la Municipalidad y yo en esto no tengo nada que ver. No está tercerizado, son personas que ya lo venían haciendo".

"Yo trabajé diez años con Santacroce, yo sé cómo es, a qué se dedica, podríamos discutir este tema un montón de tiempo. Diego (Barreto) sabe de la realidad de todo esto, la gente que nos rodea sabe que no tenemos nada que ver", reiteró.

Más allá del encono de Pedalino con Santacroce, el edil justicialista y ex intendente Juan Míguez también aseguró a este diario que "tenemos la versión de que Pedalino está también a cargo de este trabajo", y apuntó al Ejecutivo por no dar explicaciones.

Hace seis meses ya lo vinculaban

La mención del Mago Rubelino en este caso no es nueva. De hecho en septiembre pasado las personas que fueron cesadas en sus tareas se movilizaron al Concejo para denunciar su situación y relacionaron a Pedalino. En ese momento, tal como dieron cuenta medios digitales de Funes, los trabajadores manifestaron que cuando fueron a renovar sus contratos, en la Municipalidad les dijeron que no lo harían "porque se contrató a una empresa privada, en la que están metidos Rubén Pedalino y Daniel Yebara", quien es su socio político. Además, añadieron los portales, los damnificados contaron que luego de que les hayan notificado el cese de la relación laboral, quienes se harían cargo del reparto se contactaron con ellos y les ofrecieron seguir haciendo el trabajo, pero cobrando menos y sin firmar ningún contrato con el municipio.

En ese momento, el Concejo votó por unanimidad un pedido de informes al intendente, pero pasados seis meses aún no fue contestado.