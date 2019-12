El jefe comunal pidió cobrar como cuando era bancario

En el marco de la crítica situación económica que atraviesa el país el flamante jefe comunal de Melincué, Silvio Garbolino, decidió bajar a la mitad el costo político y manifestó la voluntad de equiparar su sueldo al que percibiría cuando era empleado bancario, cuya actividad desarrolló durante más de dos décadas.

"Esta reducción nos va a dar la posibilidad de afrontar estos dos años de turbulencia económica al que no seremos ajenos", manifestó el mandatario local para luego asegurar que "hay secretarias con sueldos que oscilan los 60 mil pesos y que forma parte del plantel político que sufrirá una drástica reducción ya que estimo que el sueldo pasará a rondar los 35 mil pesos, lo que nos permitirá ahorrar más de 200 mil pesos mensuales".

El mandatario local fue contundente al manifestarle al resto de los integrantes de la comisión comunal su planteo de austeridad. "No vengo a enriquecerme y sólo quiero ganar lo mismo que ganaba cuando era cajero del Banco de Santa Fe en la localidad de Elortondo", les dijo para visibilizar su firme convicción de achicar gastos para enfrentar la difícil coyuntura.

Garbolino trabajó exactamente 22 años en la referida entidad bancaria hasta que fue electo presidente comunal de Melincué en los últimos comicios, al presentarse como candidato vecinal dentro del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS). En ocasiones anteriores participó de la contienda electoral por el peronismo, partido del que proviene además de ser un hombre fuertemente vinculado a la cultura de la región, por lo que se deduce que su gestión tendrá una fuerte impronta en ese sentido.

Al recorte de gastos en distintas Secretarías se suma como dato no menos que el tesorero de la nueva comisión decidió trabajar sin cobrar y que el jefe comunal resolvió, al monos inicialmente, dejar vacante el cargo de secretario de Gobierno, lo que permitirá ahorrar dinero que será destinado a los sectores más vulnerables de la comunidad.

Contracara

Distinta fue la suerte del concejal venadense, Darío Jeannot, quien, como dio cuenta LaCapital, obtuvo una rotunda negativa de sus pares en rebajar por seis meses la dieta de 120 mil pesos en un porcentaje de 70 por ciento.

Tras el rechazó el deliberativo local resolvió mayoritariamente implementar en su lugar la apertura de un registro voluntario para que donar una parte de los sueldos.

Jeannot, pertenece al partido vecinal Venado Renace pero venía del macrismo puro y fue un encumbrado dirigente de ese partido hasta que rompió definitivamente lanzas por considerar que esa agrupación política tenía peores vicios que los partidos tradicionales. En la sesión extraordinaria celebrada días atrás propuso que "mientras dure el plan de austeridad lanzado por el Ejecutivo municipal, se reduzca en un 70 por ciento las dietas de los concejales y en un 50 por ciento los sueldos del intendente y los miembros de su Gabinete".

Sin embargo en el plenario de concejales se rechazó la propuesta, por lo que el impulsor se mostró desilusionado con sus pares. "Es increíble que no me hayan apoyado teniendo en cuenta la grave crisis económica que sufre el país. Es vergonzoso percibir 120 mil pesos como concejal cuando hay jubilados que apenas ganan 14 mil pesos. La gente en la calle me apoyó, pero la corporación política no debe estar contenta conmigo", ironizó.

Ahorrativo. El presidente comunal, Silvio Garbolino, y parte de su gabinete durante el acto de asunción.