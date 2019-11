El jefe comunal de Hugues echó con violencia a su sucesor

Un insólito hecho se registró en Hughes cuando el ganador de las últimas elecciones, Néstor Parnasso (PJ), fue con escribano público al edificio comunal con intenciones de acceder a información del estado financiero y terminó siendo echado de mal modo por el actual mandatario macrista, José Luis "Tito" Leguina, en un clima de inusitada violencia verbal por parte de éste, quien le advirtió con prepotencia que recién le entregará las llaves el 10 de diciembre cuando termine su mandato y no "antes". Si bien el episodio ocurrió a mediados de septiembre recién comenzó a trascender en las últimas horas a través de un video al que tuvo acceso LaCapital.

Hughes es una localidad de alrededor de cinco mil habitantes ubicada en el departamento General López a 65 kilómetros de Venado Tuerto. Las elecciones en esa localidad suelen ser tensas y despertar fuertes contrapuntos, lo que puede corroborarse en éste y otros episodios a lo largo de la historia reciente, como lo fue también la destitución del ex mandatario peronista Daniel Sciamaro en 2011, quien fue acusado de "timbear" con el erario público.

En los últimos comicios, además de Lenguita, quien asumió su cargo en 2015, y el candidato electo Parnasso, quien fue jefe comunal de 2003 a 2007, también participó el radical frentista, Mario Viola, quien también condujo los destinos de Hugues desde 2011 a 2015. Ese escenario, como era de esperar, tensó la campaña aunque el resultado fue menos parejo de lo que se suponía y terminó imponiéndose el postulante del peronismo.

Leguina, de extracción radical, fue electo por el peronismo en 2015, aunque en 2017 se presentó por el partido Fe del ex dirigente ruralista ya fallecido, Gerónimo "Momo" Venegas. Y en ésta elección directamente representó a Cambiemos .

A mediados de septiembre Parnasso intentó comunicarse con Leguina pero no obtuvo respuesta "ya que se negaba a entablar una charla". Así fue como se dirigió a con una escribana pública también estuvo el miembro por la minoría Juan José Arcieri, con quien Leguina tuvo un fuerte intercambio que se puede apreciar en el video.

Leguina charló con este cronista y tuvo duros epítetos hacia la figura de los ex mandatarios Viola y Parnasso así como contra Arcieri, quien fue la mano derecha de Viola en sus años de presidente comunal. De todos modos prefirió que sus descalificantes declaraciones no sean publicadas.

El presidente comunal electo contó a este diario que "nosotros le dijimos que queríamos saber el estado de la Comuna para diagramar nuestra gestión. Fuimos con una escribana y Arcieri y nos recibió la vicepresidente comunal, pero a los minutos llegó Leguina y de muy mal modo nos terminó echando. Nos dijo que teníamos que estar recién el 10 de diciembre".

"Creo que nunca ha pasado en el país y es realmente lamentable. Fue muy violento y hasta incluso la escribana que fue con nosotros se asustó mucho y pensó que le iba a pegar. Al resto los insultó y a mí me dijo que era kirchnerista y chorro mientras que a Arcieri también lo insultó muy mal y eso que es el miembro de la comisión comunal por la minoría".

"No tenemos ningún dato de la comuna y no sabemos con qué no vamos a encontrar el 10 de diciembre. Ni siquiera Arcieri tiene datos porqué hace más de un año y medio que no lo invitan a las reuniones de comisión", dijo visiblemente molesto el futuro mandatario local, quien además se quejó de la actitud pasiva del tesorero comunal, Martín Brandi, quien "no hizo nada para frenar a Leguina".

Parnasso supone que no encontrará una Comuna saneada sino que "debe haber números malos porque de lo contrario no se explica la actitud de Leguina que parece descontrolado. Es reprochable una actitud que tuvo al devolver los materiales que le enviaron desde Nación para refaccionar la plaza. Es realmente vergonzoso para el pueblo lo que hizo. El grado de egoísmo es increíble. Devolvieron los materiales una vez que perdió las elecciones".