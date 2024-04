El intendente de Venado y el titular del Concejo defendieron férreamente la educación pública

“La universidad pública genera la posibilidad de un proyecto de vida y personal. Estoy en contacto permanente y me reuní la semana pasada con el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, quien me expuso una situación muy compleja, es algo que el Gobierno nacional tiene que rever y cambiar, porque no puede ser que las universidades públicas no tengan presupuesto para pagar sus gastos”, planteó el mandatario radical.