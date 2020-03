“Si no vivís en Funes o no podés corroborar domicilio en esta ciudad, no podrás entrar”, advirtió el intendente de localidad vecina a Rosario, Roly Santacroce, al anunciar que será inflexible con quienes incumplan la cuarentena general que impuso el gobierno nacional el jueves pasado.

Santacroce lanzó esa dura advertencia al trascender ayer que en Roldán, la ciudad vecina hacia el oeste, se confirmaron dos casos positivos de coronavirus y que el mandatario de esa localidad decidió cerrar todas las de acceso a la misma.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de La Ocho, el intendente de Funes fue taxativo con las restricciones, al señalar: “Bajo ningún punto de vista no pueden ingresar a la ciudad aquellas personas que no tengan en su DNI el domicilio en la ciudad de Funes. Lejos estamos de cometer semejante error".

El mandatario funense remarcó que “aquellas personas que quieran hacer de esto un negocio ante esta con esta pandemia, con esta desgracia que vivimos los argentinos, les digo que Funes no es el lugar indicado para hacerlo. Estoy observando permanentemente cada uno de los movimientos que se hacen en la ciudad”.

“Seamos claros. Si no tienen su DNI no pueden traer mercadería, no pueden venir a visitar a su papá, a su abuelo. A no ser que sea un caso extremo. Nosotros tenemos un teléfono de Control Urbano que está en todos los medios de comunicación al que se puede llamar. Después nosotros vemos si realmente es una situación de emergencia, porque la gente miente y miente”, subrayó el intendente.

Santacroce dijo que Funes tiene cuatro ingresos desde Rosario y “están totalmente cerrados. Sólo se puede ingresar por calle le Córdo. y por autopista. En los días inmediatamente después de la cuarentena llegó mucha gente a pasar el fin de semana. Hasta tuvimos que suspender una fiesta el viernes a la noche y una inmobiliaria ofrecía casas para pasar la cuarentena en Funes. Eso es real”.

“La gente que tenga en su DNI en Funes puede ingresar. Si no se tendrán que volver”, remarcó, y agregó: “En Funes no tenemos ningún caso de coronavirus confirmado, si puede haber alguno en estudio. Aquí hay muchos barrios cerrados en los que viaja mucha gente”.