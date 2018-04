Hospital San Carlos. El centro de salud casildense tiene nuevo representante de la comunidad: Tomás Morales.

El postulante de la Vecinal Alberdi de Casilda, Tomas Morales, se convirtió en el nuevo representante de la comunidad en el Consejo Asesor del Hospital San Carlos de esta ciudad cabecera del departamento Caseros al vencer a José Luis Lobos, quien aspiraba ser reelecto.

Con el apoyo mayoritario de las instituciones que participaron de la asamblea logró cosechar 18 votos contra 13 del candidato de la Asociación Civil del Hospital que buscaba renovar su mandato por otros tres años.

"Trabajamos desde nuestra vocación de servicio para poder lograr esta victoria que obtuvimos, y hemos tomamos con mucha responsabilidad para representar los intereses de toda la comunidad (en el efector público)", destacó Morales para después agradecer el apoyo que recibió junto a su compañero de fórmula, Ricardo Gutiérrez Basso.

El candidato opositor se impuso pese a que nueve instituciones que al parecer acompañaban su proyecto no pudieron participar de la contienda y sumarse a las 31 que sí lo hicieron al ser excluidas por la junta electoral bajó el argumento de que no cumplían con los requisitos establecidos reglamentariamente.

Esa decisión molestó a Morales que no tardó, como dio cuenta días atrás La Capital, de denunciar públicamente una presunta "maniobra turbia y fraudulenta" para intentar perjudicar sus chances electorales y beneficiar al postulante oficialista al que finalmente desplazó por cinco votos de diferencia a su favor.

Sin marginados

"Eso fue una injusticia", expresó el electo candidato para luego asegurar que trabajará para que "en la próxima elección voten todas las instituciones y ninguna quede marginada como sucedió en esta oportunidad pese a que, como exige el reglamento vigente, tengan vinculación con el tema de la salud".

Morales dijo que su gestión tendrá "la impronta de visibilizar más este espacio que tiene como objetivo representar los derechos de todos los ciudadanos en lo que respecto a decisiones que se toman en materia de salud pública".

En tal sentido manifestó que trabajará en distintas iniciativas entre las cuales calificó como de prioritaria "empezar las gestiones para que el centro de salud del barrio Nueva Roma tenga guardia médica las 24 horas, lo que no solo le daría un beneficio a los vecinos de ese sector de la ciudad sino que descomprimiría la atención del hospital además de redundar en un beneficio económica para mucha gente de escasos recursos que debe pagar un remís cada vez que se traslada al nosocomio por cuestiones de salud".

Por la seguridad de todos

Asimismo se comprometió a "velar por la seguridad del personal del hospital así como de pacientes y ancianos alojados en el geriátrico que funciona en el nosocomio"

Y acotó que se llevará a cabo a partir de la implementación de un servicio de vigilancia que no sólo opere los fines de semana, sino todos los días".

