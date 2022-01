El hombre que amenazó a Perotti asegura que hizo una broma borracho y lo sacaron de contexto

En el video se lo ve a Viñas con un chaleco antibalas y empuñando un arma de fuego, diciendo “a vos Perotti te voy a ir a buscar”, supuestamente porque Santa Fe no le iba a pagar a sus empleados un bono extra de fin de año como sí sucedió en Buenos Aires. La grabación corrió como reguero de pólvora en las redes sociales y portales de noticias y pocas horas después Viñas fue identificado, detenido y sometido a un proceso judicial.

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, Viñas contó su versión de lo ocurrido. “El video se grabó en vísperas de Navidad. Habíamos tomado unas copas de más. Lo grabó un amigo con mi celular. Todo iba a quedar como una especie de parodia, una broma. Días más tardes me peleé con mi amigo. Y él ya se había enviado el video a su celular sin mi autorización a su celular. Y lo publicó en Facebook y en Instagram”.

El chofer de ambulancias del Sies también hizo aclaraciones sobre lo que mostraron las imágenes tomadas por su celular. “El chaleco no es uno verdadero antibalas. Es para Pim-Balll, un juego en el que se tira con pintura al cuerpo. El arma parece real, pero es un encendedor, que se vende en Mercado Libre o en cualquier lado. Fue una broma. Jamás quise que se viralizara. Esa persona lo difundió sin mi permiso”, insistió.

“Estaría loco por difundir un video así, donde se ve mi cara. Podría perder mi trabajo. De hecho, me encuentro en conflicto. No me dejan ingresar a ocupar mi puesto”, agregó.

Acerca del reclamo que subyace en el video y que sería motivo de la amenaza al gobernador, Viñas reiteró que lo hizo en tono cómico. “De hecho no tengo ninguna necesidad económica. Además, si se fijan bien en el video yo me estoy riendo y se escuchan risas por detrás. El video nunca debió salir de esas cuatro paredes. Fue algo hecho en broma entre nosotros y por esa pelea con mi ex amigo, él lo viralizó sin mi permiso”.

“Después de eso pasé momentos terribles. Ahora me da vergüenza salir a la calle. Dicen que me resistí a la autoridad, y no fue así. Una camioneta me empezó a perseguir cuando yo iba en moto. En un momento, me iban encerrando y me apuntaron con un arma. Jamás, jamás, se identificaron como policías. Y yo seguí. Unos metros más adelante me agarraron y ahí me dijeron que eran policías. Nunca tuve antecedentes penale, fue la primera vez que estuve preso”, añadió.

Viñas contó que trabaja en el sistema Sies 107 y que se desempeñó en Santa Fe, Coronda y hace un año que está en Santo Tomé. “Estudié enfermería y soy técnico mecánico. Soy una persona normal. Después de todo esto, me presenté a trabajar y el director me dijo que me quedara en casa hasta que se resuelva mi situación", sostuvo. Entonces decidió pedir disculpas públicas al gobernador. "Fue una broma, una parodia. Ese video nunca debió salir de mi casa. Se publicó sin mi consentimiento. Estoy muy deprimido, soy el único sostén de mi familia”, lamentó.

“Estoy en mi casa, sin nada que hacer, con una depresión terrible. No sé como sería el tema administrativo. en el tema procesal tengo una causa por amenaza pública. Estoy tratando de solucionar esto. Me dejaron ir porque nunca tuve antecedentes. Vivo con esposa y tres hijos chiquitos. Me gustaría que le llegue este mensaje al gobernador. Sólo fue una broma y quisiera recuperar mi trabajo y seguir con mi vida normal. Fue una traición, era algo cómico y ahora me arruinaron la vida”, aseguró.