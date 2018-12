El héroe de Venado que fue al Polo Sur en 1965 tendrá su libro

La historia del militar venadense Ricardo Ceppi será reflejada en un libro por el escritor revisionista de esa ciudad, Mauro Bertozzi quien desde hace más de una década participa en diferentes proyectos sobre la historia de Venado Tuerto y la región, adoptando lenguaje literario y también audiovisual. Día tras día de los que duró la hazaña fueron detallados por Ceppi en aquella la primera expedición terrestre al Polo Sur, bautizada como Operación 90. Los once expedicionarios habían llegado el 10 de diciembre de 1965.





Operación 90 fue, es y será unos de los íconos más preciados sobre la soberanía argentina. La llegada al extremo máximo Polo Sur garantizó la máxima seguridad para el reclamo soberano de ese suelo.

"Años de preparación para una misión que debía tener éxito en un lugar inhóspito e intransitable. Ricardo Bautista Ceppi fue el venadense que nos otorgó el privilegio de esta conquista junto al resto de los expedicionarios", dijo Bertozzi.

Al pisar la Antártida, Ceppi comenzó a registrar en una bitácora personal los acontecimientos y detalles del viaje en la tierra blanca. Día tras día fue plasmando ese recorrido que nos sumerge en 80 páginas donde podemos encontrar el sentimiento arraigando al compás de un registro militar único.

"El número 80 (por las páginas) ha sido un número conmemorativo del aniversario de muchas instituciones nacidas entre 1937 y 1938 de las más significativas para la ciudad de Venado Tuerto. También lo fue en el aniversario de su cofundador Alejandro Estrugamou, por su natalicio", dijo el escritor. Y agregó: "La patria ya lo tiene en su lista de héroes ,la sociedad lo entendió también, nosotros los ciudadanos tratamos de hacerlo por diferentes caminos. Este es el mío, el que ofrezco, del cual me siento seguro y en condiciones de abordarlo. Yo no sé cómo tratar los héroes de la patria, yo no sé qué es la patria, puedo ser un ciudadano común, tratando de comprender todo esto. Lo que sí se es que deberíamos intentar este homenaje", reflexionó.

Prólogo

"Creo que a modo de introducción, la pluma del periodista Abel Pistrito Videla será una justa mirada para laurear los acontecimientos. A su vez una mirada desde el propio Ejército Argentino será parte necesaria para contextualizar aquél momento. Y por último, como un detalle enaltecedor, la intervención de la familia de Ricardo Ceppi para darle en este caso un apéndice rico en materia fotográfica inédita", remarcó Bertozzi.

Y para rematar, el escritor reseñó que "el hombre no había conquistado la Luna, algunas guerras transitaban su punto más álgido, y Argentina ponía en marcha una expedición histórica que en 45 días recorrió 2.900 kilómetros, fisuras en el hielo, grietas mortales, vientos blancos de cien kilómetros y jornadas de 38 horas. En un futuro de medio plazo será entregado como patrimonio cultural hereditario bajo este proyecto. Poner en valor este material no es más que seguir con el camino marcado por Ricardo a lo largo de décadas y encumbrando en las cientos de charlas ofrecidas por él".

Una hazaña en suelo inhóspito

El 10 de diciembre de 1965, la primera expedición terrestre al Polo Sur, bautizada como Operación 90 y comandada por el entonces coronel Jorge Leal, izó la bandera en el vértice sur de la Patria y del mundo, coronando una aspiración de los argentinos iniciada en 1951, con la fundación de la Base San Martín debajo del Círculo Polar Antártico. Con seis tractores oruga, diez hombres recorrieron 2.900 kilómetros en una región inhóspita del planeta, plagada de invisibles grietas, bajo un clima extremo. Fue esa la primera vez que una expedición terrestre alcanzaba el Polo Sur desde el mar de Weddell, atravesando el Macizo Saravia para trepar a la Meseta Polar y transitar territorio propio, como recuerdan las crónicas.