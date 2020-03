Esperanza. "Es la mejor forma de dar respuesta a una situación a la que no deberíamos haber llegado", dijo Perotti.

Casilda se convirtió ayer en escenario de un hecho político de trascendencia nacional al ser entregada en esta ciudad cabecera del departamento Caseros la Tarjeta Alimentar número un millón.El acontecimiento, al que asistieron el gobernador Omar Perotti y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, entre otras autoridades, tuvo lugar en el Club Aprendices en el marco de un nuevo operativo desarrollado en territorio santafesino que, en este caso, alcanzó a unos dos mil beneficiarios casildenses y de la zona.

"Es una gran alegría haber llegado a emitir y repartir un millón de tarjetas en un tiempo record de solo 60 días gracias al acompañamiento de todos", destacó Arroyo tras mostrarse satisfecho de "compartir" lo sucedido junto a funcionarios locales, regionales y provinciales.

En esa línea rescató el "movimiento económico" que está generando en distintas provincias la puesta en marcha del programa impulsado por el gobierno nacional, y que tiene como objetivo principal terminar con el hambre en Argentina. En ese sentido precisó, a modo de ejemplo, que "en Santa Fe son más de 550 millones de pesos (que ingresan a la actividad económica) el tercer viernes de cada mes, mientras que en el conurbano bonaerense superan los 1.800 millones y en Córdoba 580 millones".

Recalcó que "nosotros creemos que esto es desarrollo local, que se mueve de abajo hacia arriba la economía, que hay que ayudar a los que trabajan, a los que llevan adelante actividades productivas, fortalecer y trabajar mucho con los comercios, con los almacenes, con los productores para que nos ayuden y orienten a la compra de leche, carne, frutas y verduras".

El funcionario subrayó la decisión política del presidente Alberto Fernández de "haber volcado, en un contexto difícil, 70 mil millones de pesos en el año a la Tarjeta Alimentaria", tras señalar que "la diferencia entre palabras y hechos son los presupuestos" e insistir que "no puede haber hambre en la Argentina, siendo un país productor de alimentos".

Asimismo, Arroyo anunció que el gobierno nacional prevé avanzar en la instrumentación de un plan para vincular "planes sociales con trabajo", lo que posibilitará a los destinatarios acceder a diferentes oportunidades laborales relacionadas con la producción textil y el reciclado, entre otras actividades. Y a ello se sumará el otorgamiento de créditos a tasas bajas de entre dos y tres por ciento anual para la compra de maquinas o herramientas destinadas a la producción.

"El objetivo que tengo como ministro es que lentamente los comedores comunitarios se transformen en centros culturales, deportivos y de apoyo escolar y que la gente vuelva a comer en la casa, que es adonde apunta la Tarjeta Alimentar, así como (lograr) que los planes sociales se transformen en trabajo".

A su turno, Perotti destacó "el buen trabajo coordinado" que se está llevando adelante en Santa Fe con el acompañamiento de municipalidades y comunas para la distribución de la Tarjeta Alimentar. Y en ese marco apostó a la importancia de seguir trabajando mancomunadamente para solucionar la critica realidad socioecómica que atraviesa el pais.

"Todos somos conscientes de las dificultades que tenemos en Argentina y, cada uno, desde su sector, está poniendo lo mejor para poder superar esta situación en el menor tiempo posible, y hacerlo de manera coordinada, sin distinción de colores políticos en cada uno de los lugares, donde (a la tarjeta) la recibe directamente el beneficiario; nos parece la mejor forma para dar una respuesta contundente que ojalá sea el fin de una situación a la que el país y la provincia no tendrían que haber llegado".

En ese contexto, recordó que actualmente "hay más de 200 mil niños beneficiarios en Santa Fe, y eso nos compromete con este programa ya exitoso, para que llegue rápido, y cubra las falencias que nos duelen. Hablar de programas de lucha contra el hambre en la Argentina y Santa Fe duele, pero es la realidad, y ocultarla es negarle a todos estos niños la posibilidad real y concreta de tener una infancia y un desarrollo mejor".

El mandatario provincial evaluó, además, que "los problemas de peso y talla ya los tenemos, y eso habla a las claras de las dificultades alimentarias en años, si el chico no está bien alimentado, es alguien que va a tener dificultades en el desarrollo cognitivo y en la escuela".

En tanto, el intendente de Casilda, Andrés Golosetti, admitió a LaCapital que "fue una grata sorpresa de que en nuestra ciudad se entregue la Tarjeta Alimentar un millón", para luego focalizar su mirada en el "trasfondo de la creación de este programa, que es que hay hambre en Argentina, lo que no solo debe preocuparnos e inquietarnos, sino mantenernos activos para atacar y resolver esta problemática tan urgente como dolorosa". "Desde Casilda —concluyó— partió, ya hace varios años, la primera exportación de trigo a Europa y hoy estamos repartiendo la Tarjeta Alimentar, espero que esa paradoja sea el punto de partida para que el país se ponga de pie y salga adelante".

De la actividad también participaron el senador de Caseros, Eduardo Rosconi, y el ministro de Desarrollo Social provincial, Danilo Capitani, entre otras autoridades.

Beneficiarios

La Tarjeta Alimentar alcanza a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen niños menores de 6 años; embarazadas a partir del tercer mes de gestación que perciben la asignación por embarazo y personas con pensión por discapacidad. Por el primer hijo menor de 6 años se reciben cuatro mil pesos y por el segundo dos mil. Los destinatarios reciben un mensaje de texto por teléfono para que se presenten a recibir la tarjeta, que tiene el monto de dinero ya acreditado, el que no puede ser utilizado para otro fin que no sea compra de cualquier alimento, excepto bebidas alcohólicas, en cualquier comercio que cuente con Postnet. Tampoco se puede retirar el dinero en efectivo de cajeros, ni del banco. El tercer viernes de cada mes se acreditan automáticamente los fondos y, si en un mes no se consume toda la carga, ese dinero se suma al monto que se le acredita al siguiente.