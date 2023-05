El gobernador Perotti inauguró el nuevo edificio de un jardín de infantes en Firmat

En mandatario santafesino, sostuvo que "no tiene que haber mayor orgullo en cada pueblo y en cada ciudad de nuestra provincia, que poder decir: en mi pueblo, en mi ciudad, no hay un solo niño, una sola niña, que no esté en la escuela, en el momento que corresponde”. Y en esa misma línea señaló: “Que tengamos ese desafío de escolaridad plena desde los 4 años, todos en la escuela primaria y en el pase a la secundaria; ese seguimiento y esa atención”.