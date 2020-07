"El fuego no se inicia solo, es intencional"

Sospechan que fueron intencionales cuatro incendios en una estancia ocurridos en menos de un mes. Por cuarta vez, y en menos de un mes, la estancia Santa Rosa soportó un incendio. Y los administradores de este campo de 2.000 hectáreas, repartidas entre Roldán, San Jerónimo Sud y Luis Palacios, están convencidos de que el fuego es intencional.

Martín Bazze pertenece a la firma encargada de la siembra del campo y en diálogo con La Capital afirmó: “Todo lleva a creer que son intencionales porque el fuego no se inicia solo. No tenemos idea de quiénes pueden ser los autores pero se volvió incontrolable”. Y al repasar que en la zona también hubo recientes destrucciones de silobolsas “los productores de la región estamos en contacto y muy atentos, ya que no caben dudas de que son atentados contra el campo”.

“Lo único que hacemos es producir, no solo para nosotros sino para el mundo. Que pasen estas cosas en el país es lamentable y no tienen sentido. No da para más”, resumió el chacarero.

El pasado domingo se registró el último de los focos ígneos de una llamativa seguidilla. A la tarde se observó desde varios kilómetros a la redonda una densa humareda en forma de hongo. Y como en los anteriores, fue necesaria la intervención de los bomberos de Roldán.

De los cuatro incendios, dos se dieron en un mismo sector, uno más en otras hectáreas de la zona rural de Roldán y el domingo donde habían cosechado maíz y quedaba el rastrojo, que es altamente inflamable. “Y con la sequía que tenemos y el viento que hubo el domingo, el fuego corría con mucha rapidez”, cerró Bazze.