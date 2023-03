El escritor casildense Yamil Dora presentará dos nuevos libros  

Asimismo, explicó que "La Africanita, fue un cabaret que tuvo mi papá cuando yo era niño. En el libro no cuento esa historia, porque no la conozco y no me interesa saberla. Lo que hice fue indagar en lo que me pasaba en ese momento, cuando era el hijo del dueño del cabaret mientras los padres de mis amigos tenían trabajos o profesiones normales y cómo con el tiempo me fui dando cuenta que no existen trabajos ni familias normales”.