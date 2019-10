El diseñador Pagani, Honoris Causa de la UNR

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) distinguió ayer con el título de doctor honoris causa al reconocido diseñador de autos nacido en Casilda, Horacio Pagani, en el edificio del Espacio Cultural Universitario (ECU) y con una multitud que se hizo presente para acompañar el agasajo. La decisión de otorgar la máxima distinción de la UNR fue votada por unanimidad en el Consejo Superior, en septiembre pasado.

"Este título es el reconocimiento más importante que entrega nuestra Universidad. Reconoce la trayectoria y el compromiso de personalidades destacadas, y tiene la intención de incorporar a estas personalidades a nuestro cuerpo de profesores y profesoras. Queremos sostener que no venimos a reconocer el éxito, sino el camino que se eligió para poder tener la posibilidad de alcanzarlo. Nos sentimos reconocidos con que Horacio acepte incorporarse a nuestro cuerpo docente", señaló el rector en su discurso.

En sus fundamentos, la resolución expresa que "a Pagani se le reconoce por llegar a niveles de renombre en su campo, por ganar cada concurso en el cual compitió, por la instalación de su propia marca a nivel mundial y por una vida ligada a un comienzo que no resultó para nada sencillo".

Pagani nació en Casilda en 1955. Participó de un concurso del diseño del interior de un motorhome y obtuvo el primer premio, el cual fue otorgado por el reconocido mecánico Oreste Berta. Al ver su potencial, Berta lo contactó con Juan Manuel Fangio, quien le escribió una carta de presentación para conseguir un puesto en alguna de las grandes fábricas de Italia. Antes de fundar su propia compañía, su originalidad lo llevó a trabajar para marcas como Lamborghini y Ferrari. En su formación, tuvo su paso por la Universidad Nacional de la Plata, y también por la UNR.

Emocionado y rodeado de familiares, amigos y admiradores de su obra, Pagani destacó que "cuando se logra algo como este reconocimiento, siempre es importante mirar atrás y ver todas las personas que ayudaron. Este reconocimiento debería cortarlo en minúsculos pedacitos y entregarlo a todas la personas que me ayudaron en mi vida. Todos mis amigos fueron maravillosos, no solo a nivel profesional, sino humano. Siempre tuve claro que uno tiene que tener ambiciones y sueños, pero hay que tratar de ser feliz con cada paso que vas dando, no solo cuando lograste algo importante. Cada día tiene que ser una fuente de energía. Quiero agradecer a las autoridades de la Universidad y a toda la gente que vino a este acto".

Pagani fue distinguido también por la Universidad de Módena, Italia. En esa ciudad tiene su fábrica (Pagani Automobili), donde produce uno de los autos deportivos más respetados en el mundo. Se hizo famoso no sólo por el rendimiento de sus creaciones, sino por su calidad de construcción, completamente artesanal y con los mejores materiales del planeta.