Cerca de las 9 de la mañana comenzó en todo el país el plan de vacunación contra el coronavirus, luego de un operativo de distribución de las primeras 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V que se desarrolló a partir de su llegada al país proveniente de Rusia y que en una primera etapa se destinará a personal de la salud. A Santa Fe llegaron 12 mil dosis y una cifra similar llegará en la primera semana de enero. Se necesitan dos dosis para la inmunización, con al menos 21 días de distancia entre ambas.

En el caso de Firmat, en total llegaron 200 dosis de la vacuna Sputnik V. Hoy se aplicó a 50 trabajadores de la salud de este efector y mañana se vacunará a una cifra similar. “Los primeros en aplicársela es el personal de cuidados críticos, de terapia intensiva, pero como la dinámica de nuestro hospital hace muy difícil discriminar quién hace solo terapia, porque compartimos todos los servicios, la intención es tratar de vacunar a todo el personal en esta primera tanda”, contó Foco. También rescató la importancia de llevar adelante políticas en salud “que cambien la historia de esta pandemia que tanto nos está haciendo sufrir”.

firmat4.jpg

Al borde del colapso

Los efectos del Covid-19 se hicieron sentir fuerte en el hospital regional de Firmat, al punto que debieron duplicar el número de camas destinadas a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI): pasaron de tener seis a trece, diez de las cuáles estaban destinadas a pacientes con coronavirus. “Hubo momentos que tuvimos esas diez camas covid ocupadas, así que estuvimos al borde del colapso”, dijo el director del hospital, quien recuerda que el mes de septiembre fue el más complicado en este sentido.

Por eso entiende que el operativo de hoy significa una emoción muy fuerte compartida con todos los trabajadores y trabajadoras de la institución. “Sobre todo —dijo— porque en los últimos dos meses hemos estado al borde del colapso y este año lamentamos más de 20 personas fallecidas en nuestro hospital, que al ser de una localidad chica siempre eran familiares, conocidos o amigos de alguno de los trabajamos ahí. A mí me tocó perder un amigo justo en mi guardia”.

firmat.jpg Patricia Maciel, médica de la UTI del hospital.

Patricia Maciel es una de las médicas de la sala de terapia intensiva del hospital de Firmat y hoy le tocó ser vacunada. En agosto pasado, en una nota con La Capital habló de su angustia por el quiebre que representa para su trabajo profesional la distancia que debe tener tanto con los pacientes como con sus familiares. “Lo que sucede con la pandemia —explicó entonces— es que antes salía a hablar con los familiares y me veían la cara, y hasta podía abrazarlos si tenía que darles una mala noticia. Hoy eso no se puede, los informes son telefónicos y hay que tener en cuenta que muchos familiares también están contagiados”. Hasta antes de la pandemia, la médica tenía la costumbre de despedir a sus pacientes de terapia intensiva tomándolos de la mano, para que no se vayan solos: “Bueno, hoy no se puede hacer eso, porque hay que minimizar el riesgo de exposición”.

Desde hace 48 horas que el hospital de Firmat no tiene camas ocupadas con pacientes covid. En este punto, el director destacó la importancia del plan detectar realizado en la ciudad. “Lo de hoy —agregó este mediodía el director del hospital regional— son un montón de emociones contenidas y uno espera que con esto se pueda empezar a terminar con todo ese sufrimiento”.