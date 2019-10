El conflicto en Chabás va camino a resolverse, pero sigue el paro

El gobierno comunal de Chabás logró pagar ayer un alto porcentaje de salarios atrasados y, todo indica que la semana próxima cancelaría el total de lo adeudado, lo que allanaría el camino para que los trabajadores pongan fin a la medida de fuerza que iniciaron el 8 de este mes y mantendrán hasta que se regularice la situación.

Si bien de los 98 empleados de la comuna ya 78 cobraron el total de los haberes de septiembre, no sucedió lo mismo con los otros 20, que pertenecen a categorías o escalas salariales más altas y sólo percibieron una parte de los haberes.

"La promesa de la comuna es regularizar lo que queda entre lunes y martes, pero el paro recién se levantará cuando todos los trabajadores cobren sus sueldos adeudados", dijo a La Capital el secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda y Comunas Adheridas, Carlos Rodríguez.

La administración local pudo hacer frente a gran parte de las deudas salariales fundamentalmente con lo que recaudado en concepto de tributos, lo que fue posible gracias a que los huelguistas permitieron a las autoridades que atiendan la comuna para poder juntar los fondos necesarios.

En tal sentido, Rodríguez dijo que "ello fue un gesto de buena voluntad de los trabajadores, pero si los salarios de octubre tampoco se pagan en término, como viene ocurriendo con los de los últimos tres meses, seguramente se endurecerán las medidas".

En esa línea, sostuvo que "no es justo que los empleados tengan que hacer un esfuerzo para sobrellevar esta crítica situación de la que no son responsables sino víctimas, razón por la cual querer cobrar en tiempo y forma no es un capricho sino un derecho".

Y en la misma dirección afirmó que "por más buena voluntad que haya de los trabajadores, como ya quedó demostrado, hay obligaciones que no pueden esperar como, entre otros compromisos, pagar compras realizadas con tarjeta de crédito, por lo que es indispensable que los sueldos se paguen al día".

El gremialista se mostró preocupado de cara al futuro: "Lamentablemente no somos optimistas en relación a los meses venideros ya que no vemos, al menos por ahora, indicios que hagan pensar en una mejor situación en la comuna de Chabás sino por el contrario".

Aunque se trata de única administración en conflicto dentro de la zona de cobertura del sindicato municipal con sede en Casilda, Rodríguez no descartó que puedan surgir inconvenientes en otras localidades. Desde ya, hay conflictos en varias administraciones de la provincia.