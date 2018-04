El Concejo de Casilda se pronunció contra los tarifazos en los servicios

El Concejo Municipal de Casilda sancionó una declaración sobre los aumentos tarifarios en los servicios de energía eléctrica, gas y agua potable donde, entre otros puntos, solicita a las empresas prestatarias la suspensión de cortes por falta de pago "hasta la instrumentación de alternativas que permitan planes accesibles a las condiciones sociales de los vecinos".

Lo resuelto, aunque no satisface todos los planteos, responde al pedido formulado días atrás por la Multisectorial Casilda para que el órgano deliberativo se pronuncie sobre el tema en cuestión.

La organización, que motorizó la protesta contra el tarifazo también pretendía que los ediles además declaren la emergencia energética en la ciudad y adhieran al proyecto de ley nacional que busca congelar y retrotraer tarifas a noviembre de 2017 y otra iniciativa similar presentada en la Cámara de Diputados de la provincia, lo que no sucedió.

No obstante fue valorado como "un gesto político" el pronunciamiento, que también reclamó "reconsiderar el cuadro tarifario en relación a los aumentos" y hacer hincapié de "manera especial a los sectores de menores consumos".

La declaración, que será remitida a los gobiernos nacional y provincial y a la Empresa Provincial de la Energía (EPE), a Aguas Santafesinas (Assa), y a la firma local Sapem, que brinda el servicio de gas, también insta a "quitar el IVA para los sectores de menor consumo e instituciones sin fines de lucro, teniendo en cuenta especialmente a pequeños comercios, pymes, cuentapropistas, clubes y entidades intermedias". Y finalmente requiere a "cesar en el trato preferencial otorgado a los usuarios de la provincia de Buenos Aires".

"Creo que el pronunciamiento es positivo porque suma volumen a lo que estamos impulsando desde la Multisectorial Casilda para frenar los tarifazos, pero con una declaración no alcanza, necesitamos que la clase política se ponga al frente del reclamo desde lo local para presionar hacia arriba", dijo uno de los integrantes de la organización, Emiliano Scopetta.

Mientras, la referente Georgina Caffi, si bien celebró el pedido de suspensión de los cortes, sostuvo que ese punto "es el único concreto, porque lo demás son lindas expresiones. Es inentendible que no hayan declarado la emergencia y tampoco acompañar los proyectos para congelar y retrotraer tarifas".

La definición de Concejo fue sancionada por unanimidad en la última sesión poco antes una reunión que organizó en la Municipalidad para que los vecinos puedan plantear inquietudes a representantes de la empresa Sapem. También estaba previsto sumar a representantes de la EPE y Assa que comprometieron su presencia para la semana próxima.

La reunión no sólo posibilitó evacuar dudas, sino visibilizar casos que motivaron a reclamar mayor atención del Estado local para impedir la interrupción de los servicios a familias vulnerables, como ya sucedió.

Y ello quedó al descubierto cuando una mujer desocupada y con problemas de salud expuso su dolor al contar que le cortaron el gas y el agua a pesar de sus dificultades. "No es que no quiera pagar, no puedo, cuando tuve trabajo siempre cumplí pero ahora no lo tengo y no puedo", dijo.

Al testimonio se sumó el de una joven que dijo tener tres hijos y que se las debe ingeniar para "vivir sin luz porque me la cortaron por falta de pago ya que con lo que gano en mi trabajo ya no me alcanza".

Ambos relatos que seguramente sintetizan lo que padecen otras s familias casildenses, sensibilizó y motivó la rápida reacción del público para exigir una mayor acción desde el Estado a fin de prevenir esta tipo de situaciones.