La docente santafesina que es investigada por un video íntimo que protagoniza y apareció en el teléfono de un alumno de 14 años, se defendió y aseguró que nunca tuvo una relación con el chico. La profesora del Colegio Inmaculada Concepción de Santa Fe, que fue detenida el viernes pasado y luego liberada, está apartada de su cargo mientras prosigue la causa judicial.

El abogado de la docente, Bruno Palamedi, negó que su clienta haya estado con un alumno y aclaró que la mujer jamas le envió un video a nadie y que días previos a la viralización del registro fílmico, ella recibió amenazas a través de una cuenta de Instagram.

"Desde el punto de vista jurídico no hay una posición concreta. El Ministerio Público de la Acusación todavía no le imputó un delito y por supuesto tampoco propuso la prueba que tiene contra ella. Es decir, que todavía no arrancamos", sostuvo el letrado al diario UNO de Santa Fe.

En cuanto al video donde la docente aparece en una situación íntima, el abogado aseguró que ese registro fílmico "no se lo mandó a nadie" y que "era material privado de ella". "Ella ignora cómo salió de su celular. No se lo mandó a nadie. Y por supuesto nunca tuvo una relación con un alumno del colegio", destacó.



Palamedi reveló que el 26 de marzo pasado la mujer denunció en la Policía de Investigaciones (PDI) que había alguien que la amenazaba por redes sociales. "Ella, previo a que todo este video se viralizara, recibió desde un perfil falso de Instagram una amenaza diciéndole que si no hablaba con ese usuario le iba a viralizar el video", explicó.

>> Leer más: Detienen a la docente acusada de enviar un video sexual a un alumno de 14 años

Consultado por cómo tomó la orden de detención dictada por el fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual, Federico Grimberg, la cual se llevó a cabo el viernes al mediodía, el abogado indicó que le sorprendió la medida. De igual manera señaló que "el fiscal debe tener sus motivos, habrá evaluado la situación pero a ella la afectó mucho y aparte la liberaron enseguida", dijo.

"Ella siempre estuvo a disposición de la Justicia. En ese sentido cumplió con lo que manda la ley", agregó.

"Ella recibió una amenaza en Instagram diciéndole que si no hablaba con ese usuario le iba a viralizar el video"

Con respecto a si la docente iniciará acciones legales, el letrado destacó que "primero hay que cerrar esta investigación penal. Todavía está activa. Una vez que concluya, ella evaluará la posibilidad de iniciar alguna acción, quizás contra algún medio en particular que haya asegurado que ella cometió un delito. Después lo veremos, primero hay que cerrar", sostuvo.

Finalmente pidió "ser muy cuidadosos en adelantar juicios antes de que actúe la Justicia que es el órgano encargado de evaluar este tipo de situaciones".

>> Leer más: La docente que es investigada por un video sexual se fue al Chaco

"Por ahí cuando se viralizan los videos u ocurren estas situaciones y se produce una vorágine de información y opiniones que pueden provocar mucho daño", opinó Palamedi.

"Creo que el exceso de información y de sacar conclusiones previo a que actúe el órgano que tiene que actuar es el problema", sentenció el abogado de la docente.