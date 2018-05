El edil "oficialista" de Rufino, Daniel Bellizza, pegó el portazo y formó su propio bloque alejándose del intendente de Cambiemos Natalio Lattanzi. Ambos triunfaron en 2015 y parecían inseparables. "Dijimos que nos íbamos de la función pública en bicicleta como entramos y al poco tiempo se compró una camioneta BMW", dijo Bellizza, quien también criticó al gobierno nacional y los acusó de "caraduras. La verdad que me llevó una gran desilusión con Lattanzi y con el gobierno nacional". Del intendente dijo que gobierna con prepotencia y es poco transparente.

El ex oficialista edil rufinense disparó fuertes críticas al intendente Lattanzi, y al gobierno nacional y recordó: "Asumimos juntos. Ya pasaron dos año y medio y yo discutí mucho internamente porque no compartía algunas políticas a nivel nacional y algunas cosas a nivel local. Igual las obras están hechas, Rufino ha progresado, pero nunca fuimos incorporados al equipo, nunca nos tuvieron en cuenta".

Lattanzi había llegado a la Intendencia en medio del polémico episodio de los autos desguazados que lo tuvo como principal autor del hecho. Lo que sucedió es que Lattanzi contrató por sus propios medios un transporte para trasladar autos que estaban frente a una comisaría y muchas piezas de esos vehículos fueron robados cuando estaban depositados en un galpón de un supuesto allegado al ahora intendente.

Sobre este hecho Belliza dijo que "muchos de los que votamos compramos algo que después no era. Lo que pasó con el asunto de los autos y demás lo puso en práctica cuando llegó al municipio, las cosas de prepo y todo eso. Pero llega un momento que vos ya no podés defender las macanas que se mandan".

Irregularidades

"Una irregularidad fue lo de la secretaria de Hacienda, saltó un cheque porque vino de vuelta, a un empleado administrativo le cambió un cheque, el municipio no es una cueva financiera. El cheque volvió sin fondos, por eso saltó, y ya no lo pudieron tapar. Pregunté pero no me informaron lo que había pasado. ¿Pasó una sola vez, pasó varias veces? ¿Vos cambiás un cheque por una gauchada, no te quedás con algo?, dijo el edil.

En tono polémico acusó a un allegado de Lattanzi y dijo: "Cuando la mujer del intendente se presenta a una licitación y no podía hacerlo. Se hizo una denuncia en la Justicia".

Otra irregularidad denunciada fue la de "el segundo de la secretaria de Obras Públicas, cuando trabajaban cinco horas, él facturaba 10, lo que se cobraba se repartía. Un empleado arrepentido hace la denuncia y el señor Raúl Reynoso está en la Justicia por este tema, es el golpeó a un empleado de la Cooperativa. ¿Fue una sola vez? ¿Nadie sabía nada?. Yo no puedo defender esas cosas, lo hablé con Lattanzi, pero explicaciones, ninguna», dijo Bellizza.

Al consultarlo por el sueldo del intendente y que se lo bajó de 118 mil a 100 mil pesos, Bellizza señaló que "fue todo un show. No se lo puede bajar porque son dos sueldos de categoría 22 y 2 para gastos de representación, es el máximo, es lo que él fijó, está dentro de la ley".

Gobierno nacional

Sobre el gobierno nacional, al que Bellizza responde o respondía políticamente, remarcó: "Me parece que le están errando como bizco al mate, no hay forma de revertir esta situación y vamos por un mal camino, no quiero echar leña al fuego, pero este año vamos a rondar un 30 por ciento de inflación. Dentro de poco va a haber corridas".

"Los capitales que blanquearon, plata que viene manchada con sangre, dinero sucio, no entraron al país para poner fábricas y dar trabajo, entraron para hacer la bicicleta cambiaria a un 25 o 30 por ciento, que no lo pagan en el mundo; las sacan, vuelven a comprar dólares y te producen un agujero económico que perjudica a los que laburamos. Más de la mitad del gabinete tiene la plata afuera, son unos caraduras. Otro tipo como el ministro de Trabajo con una empleada en negro, ¿cómo vas a avalar eso?, no se puede", remató Bellizza indignado.