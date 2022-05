Dos pueblos de la laguna La Picassa desatan la "guerra del pejerrey"

El periodista local Pedro Cocco consideró que la ordenanza aprobada”es perjudicial para San Gregorio, pero a la vez abre el debate para avanzar en una regulación de la actividad pesquera y evitar una depredación del recurso de la fauna ictícola de la laguna desde una mirada equilibrada que desaliente enfrentamientos entre pueblos hermanos y vele por el interés común”.

Este concepto es compartido por todas las partes consultadas por La Capital. Cocco además señaló que “la pesca del pejerrey mueve en San Gregorio unos 25 millones de pesos mensuales, lo que equivale al monto de la suma de lospresupuesto de la Comuna y la Cooperativa Eléctrica y Servicios Anexos. Sobre el tema, el jefe comunal de Diego Alvear, Daniel Sagardia, explicó a este diario que “la medida adoptada se toma porque hay más de 350 vecinos que viven de lo que produce la laguna. Y al ritmo que vamos, donde los pescadores de caña en abril se llevaron 70 mil kilos de pejerreyes, nos van a dejar sin nada en seis meses a un año y se termina una importe fuente de trabajo para muchas familias”. Y agregó: “Esa es la única finalidad que persigue esta ordenanza, que va a favor de los intereses de mi pueblo, que la laguna pertenece al distrito de Diego de Alvear. No tenemos animosidad contra nadie, pero es lógico que velemos por la defensa de nuestra gente. No estamos -añadió- en contra de los pescadores deportivos, simplemente esta medida comunal apunta a preservar la fuente laboral más importante de la localidad y que la Picasa sea aprovechada durante 10 ó 15 años”.

Desde esa óptica opinó que “si esto sigue así, en noviembre me terminan vaciando la laguna y qué le doy de comer a esas 350 personas”. Y sumó: “No puede ser que venga gente de todo del país y extraigan 60 o 70 kilos de pescados por camioneta”. “¿Qué necesidad tienen de pescar de lunes a lunes?”, preguntó el mandatario dieguense, para luego señalar que “lo que ocurre es que es muy abundante el dinero que se están llevando y por eso se enojan. Resulta imposible seguir bajo estas condiciones donde el 95 por ciento de los beneficios favorece a San Gregorio y sólo el 5 a Diego de Alvear”. Y fue más allá al sostener que “si esto crea rispideces, lo lamento, pero yo estoy sentado en el sillón de la presidencia comunal para tomar medidas que a veces son antipáticas para unos y buenas para otros. Tengo que tomar decisiones pensando en mi pueblo y, en esta caso, son 300 personas humildes cuyo sostenimiento depende de la pesca y hoy viven bien”.

Si bien reconoció que lo normado pueda impactar negativamente en la economía de San Gregorio, sostuvo que “más me va a repercutir si las familias que viven de la pesca se quedan sin trabajo y no tienen para comer”. “Ya tuvimos una experiencia similar en 2001 y no queremos que se repita”, dijo y manifestó que tal vez, con esta resolución, “los comercios instalados en San Gregorio ganarán tres mil pesos menos por mes, pero van a seguir viviendo, pero si a mí me siguen llevando pescados como hasta ahora me van a quedar muchas personas que no van a poder comer, y esa es la gran diferencia porque una cosa es dejar de ganar y otra dejar de comer”.

“El análisis que hago es tan sencillo como eso. A mí no me importa que se compren yates o autos de alta gama, pero que respeten las condiciones”. Y advirtió que “si ante la Justicia me tocara perder, que sigan, pero mientras tanto voy a defender esta postura”.

Por su parte, el jefe comunal de San Gregorio, Lisandro Travieso, dijo a este medio que “en esta laguna enclavada en el medio de la Pampa húmeda hay tres pueblos que viven del turismo y la pesca, un fenómeno impensado ya que fue conocida por las inundaciones y arrastra conflictos desde hace años”. Tras esa definición, resaltó que “hoy hay tres poblaciones que disputan quién puede sacar más provecho y nadie está mirando que va a desaparecer el recurso de la laguna si no se lo cuida”. “Entonces -reflexionó- creo que desde las tres comunas se debe bregar para que la provincia dé forma a normativas regulatorias”. Travieso destacó que “los pueblos linderos invierten en redes de pesca, lo cual está bien porque dan trabajo a muchísima gente, pero tienen que tener un control. San Gregorio también invierte muchísimo en turismo, lo cual es fantástico para la población, pero si el pejerrey desaparece no sé qué vamos a hacer con todo lo que generamos”. “Así que más que conflicto -continuó- lo necesario es que el Estado provincial empiece a mirar este laguna que está formada sobre campos inundados de propietarios y en algún momento va a achicarse y qué vamos a hacer cuando eso ocurra, chocarnos entre nosotros dentro de ella”. E insistió con que es prioritario que “el gobierno santafesino intervenga y ponga un pie en esta laguna para llevar adelante una regulación seria que implique fomentar un turismo que se sostenga en el tiempo y, a la vez, para los que pescan con redes tengan su usufructo. Se está discutiendo demasiado sobre quién puede entrar a pescar y no cómo vamos hacer para que los recursos que da este espejo de agua duren mucho tiempo”.

El boom de la pesca en San Gregorio, pospandemia

La actividad pesquera no es nueva en San Gregorio, pero tuvo un fuerte impulso, al punto de convertirse en un boom durante este año tras las restricciones de la pandemia.

Centenares de turistas de distintas provincias desembarcan diariamente en esta localidad del sur santafesino para practicar la pesca deportiva. Y ese movimiento benefició a la economía local superando holgadamente las expectativas. Fue tal el impacto que la pequeña localidad sangregoriense cuenta actualmente con una importante oferta para el alojamiento de visitantes, cuya capacidad supera las 200 camas para albergar a los turistas.

En tanto que locales comerciales, de diferentes rubros, incrementaron sus ventas, algo que ahora aseguran parece estar en peligro con la polémica normativa dictada por el gobierno comunal de Diego de Alvear, que pone límites a la pesca comercial. “Estamos preocupados porque ahora no habrá durante la semana tantos turistas que vengan a nuestra localidad, lo que nos terminará afectando porque los niveles de consumo van a bajar”, dijo un carnicero local a La Capital. Similar opinión manifestaron vecinos que se dedican al fileteado de pescados y otras actividades vinculadas que mueve el potenciado fenómeno pesquero.

laguna la picassa.jpeg Diego de Alvear. Los dos embarcaderos están situados en esta localidad, que limitó la pesca.

Diego de Alvear limita la pesca deportiva a los fines de semana

La ordenanza sancionada por la Comuna de Diego de Alvear busca reglamentar en el distrito la pesca deportiva a fin de “preservar la fauna de la laguna La Picasa, en especial el pejerrey”. Establece que desde el 1 de diciembre al 31 de octubre de cada año “las personas interesadas” en desarrollar la referida actividad sólo podrán hacerlo los sábados, domingos y feriados con un cupo máximo de 40 ejemplares diarios por pescador o transporte. Y permite la pesca comercial de lunes a viernes en la jurisdicción.Y fija que del 1 de septiembre al 30 de noviembre, cuyo período coincide con la veda comercial, este tipo de pesca, que se realiza a través de redes, podrá únicamente llevarse adelante los sábados, domingos y feriados con un máximo de 15 piezas. En esa lapso queda prohibido llevar adelante “cualquier tipo de concurso o certamen de pesca”.