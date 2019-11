Distinguieron a Franco Bartollacci en San Jorge

El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, fue distinguido por el Rotary Club San Jorge como ciudadano destacado en el acto de reconocimiento al mejor compañero, realizado el jueves en la sala "Olga Zubarri" del Complejo Cultural Municipal. Durante el tradicional encuentro, en el que los rotarios homenajean a los alumnos que fueron elegidos como el "mejor compañero", se destacó la figura del actual rector.

"Uno no se va nunca de aquellos lugares donde amó la vida. Gracias San Jorge, mi ciudad, por esta caricia. Gracias al Rotary y a la Intendencia por este reconocimiento que no considero propio sino de mucha gente que desde muy chico me enseñó, me cuidó y me regaló su ejemplo", dijo Bartolacci a través de un mensaje que difundió en las redes sociales. "A mis viejos, una vez más, gracias por siempre. A mi familia, a mis maestras y maestros, a mis amigos que quiero tanto. A tanta gente hermosa que disfruté ver después de mucho tiempo. Espero humildemente ser un digno representante de mi ciudad, de su historia de esfuerzo, de su gente buena y trabajadora", concluyó el rector.

Además de los socios y referentes del Rotary Club, participaron del encuentro el intendente, Enrique Marucci e integrantes de su gabinete.